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Первое оповещение об опасности от PPA пришло с опозданием и слишком многим

Уве Гнадентайх
, журналист
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Сообщения о происшествии, произошедшем между 7 и 8 утра, поступили на телефоны людей между 10 и 11. ФОТО: Эрик Прозес
Сообщения о происшествии, произошедшем между 7 и 8 утра, поступили на телефоны людей между 10 и 11. ФОТО: Эрик Прозес Фото: Erik Prozes

Позавчера утром Департамент полиции и погранохраны разослал почти 350 тысячам человек сообщение об угрозе ДТП, произошедшего на Таллиннской окружной дороге. Многие получили его через несколько часов после аварии.

Между 7 и 8 часами утра на Таллиннской окружной дороге возле Лагеди в цепное ДТП попали 11 транспортных средств. Оповещение об аварии и рекомендация объехать место происшествия были отправлены на мобильные телефоны в радиусе десяти километров. Вовлеченные стороны признают, что в этот раз многое пошло не так, но они извлекут из этого урок и в следующий раз будут умнее.

Оперативный руководитель Северной префектуры Таави Кирсс рассказал Postimees, что Департамент полиции и погранохраны впервые использовал оповещение об опасности. «От идеи до фактической отправки сообщения необходимо пройти несколько этапов, каждый из которых требует времени. От совещания с коллегами из Центра тревоги, которые являются отправителями сообщения, сборки и перевода текста до определения опасной зоны и других технических моментов», - сказал Кирсс.

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