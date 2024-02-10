Позавчера утром Департамент полиции и погранохраны разослал почти 350 тысячам человек сообщение об угрозе ДТП, произошедшего на Таллиннской окружной дороге. Многие получили его через несколько часов после аварии.
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Первое оповещение об опасности от PPA пришло с опозданием и слишком многим
Между 7 и 8 часами утра на Таллиннской окружной дороге возле Лагеди в цепное ДТП попали 11 транспортных средств. Оповещение об аварии и рекомендация объехать место происшествия были отправлены на мобильные телефоны в радиусе десяти километров. Вовлеченные стороны признают, что в этот раз многое пошло не так, но они извлекут из этого урок и в следующий раз будут умнее.