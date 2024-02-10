Первое оповещение об опасности пришло от PPA с опозданием и слишком многим

Между 7 и 8 часами утра на Таллиннской окружной дороге возле Лагеди в цепное ДТП попали 11 транспортных средств. Оповещение об аварии и рекомендация объехать место происшествия были отправлены на мобильные телефоны, находящиеся в радиусе десяти километров. Ответственные стороны признают, что в этот раз многое пошло не так, но они извлекут из этого урок и в следующий раз будут умнее.