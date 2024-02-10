Двоеборец Кристьян Ильвес занял на этапе Кубка мира в Отепя второе место!

Стоит отметить, что соревнования проводились в новом формате, т.е. сначала была лыжная гонка, а затем соревнования по прыжкам с трамплина.

Этому предшествовали пробные соревнования по прыжкам с трамплина – на случай, если погодга не позволит провести их в назначенный день.

Первые прыжки Кристьяна Ильвеса с трамплина Техванди оказались многообещающими. На тренировках ему удалось прыгнуть на 91,5 и 94 метра, а в тестовых соревнованиях (ПЦР) он прыгнул на 99,5 метра с этим результатом он занял четвертое место – такой результат позволял надеяться на хорошее основное выступление.

После лыжной гонки в рамках лыжного двоеборья на этапе Кубка мира, который проходит в Отепя, он пришел к финишу четвертым – этим результатом спортсмен остался доволен, но отметил, что основное теперь зависит от результатов второй части соревнований – прыжков с трамплина.

По итогам соревнований лучший двоеборец Эстонии Кристьян Ильвес заработал свое первое место на пьедестале в этом сезоне на этапе Кубка мира в Отепя, заняв второе место.

Сразу после соревнований Ильвес заявил в прямом эфире ETV, что считает этот результат одним из самых важных в своей карьере. Это понятно, ведь раньше он не попадал даже в шестерку лучших на отечественном этапе МК. Но начало года принесло ему успех.