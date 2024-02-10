В России вообще любят Карлсона. И этот Карлсон - не исключение. Он духовно близок России, так как считает, что у правительства США есть захваченный у инопланетян космический корабль, что в Украине есть лаборатории биологического оружия и что Каховская ГЭС была взорвана по приказу Зеленского. Этот человек, называющий себя журналистом, - находка для России. Это не то что какие-то там предвзятые пешки западных медиа! Фейки Путина уже разобраны, но можно ли извлечь оттуда что-то путное, простите за каламбур?

Одна из насущных задач, которая стоит перед зрителем этой записи - не заснуть. Перебирание любимых четок президента может сморить. Перечислю без кавычек. Это наши исторические территории, Украину создали большевики, там все говорят по-русски, наши добрые тесные отношения неизбежны. Там сейчас спецоперация - нас вынудили защищаться. Был госпереворот, вы (Америка) за этим стояли. С кем в Европе-то разговаривать. Это чо за люди? Вы водили нас за нос, а потом взорвали «Северный поток». Мы не бросим наших единоверцев, они часть русского народа. Наша цель – прекратить войну, ваша цель – ослабить Россию. Вы контролируете все мировые СМИ. И снова-здорово.

Это все вы: надули нас, обидели, всех купили, а нас вынудили защищаться! Фото: Скриншот youtube.com