ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Большая ответственность президентского фаворита Сырского

Победе Украины могли бы способствовать решительная и масштабная вооруженная помощь Запада, десяток новых механизированных бригад, превосходство в воздухе и огневом отношении на фронте. Всего этого не было ни у предыдущего главы Сил обороны Валерия Залужного, ни у нового главы Сырского.

Только время покажет, будет ли Сырский лучше Залужного в развитии возможностей, необходимых вооруженным силам Украины для достижения каких-либо новых успехов в войне.

Основная ноша Сырского состоит в том, что его явно считают протеже президента Зеленского. Среди солдат, в отличие от своего предшественника Валерия Залужного, он довольно непопулярный генерал.