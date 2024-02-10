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ЛИЦО НЕДЕЛИ ⟩ Большая ответственность президентского фаворита Сырского

Яанус Пийрсалу
, журналист
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Президент Украины Владимир Зеленской (в центре) и новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (справа) 30 ноября 2023 года.
Президент Украины Владимир Зеленской (в центре) и новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (справа) 30 ноября 2023 года. Фото: Pool / Ukrainian Presidentia / ZUMAPRESS.com

У украинской армии, воюющей уже два года, новый командующий - генерал-полковник Александр Сырский. На него, конечно, возлагаются большие надежды, но каждый должен понимать, что реальность в настоящий момент не так-то просто сопоставить с ожиданиям.

Победе Украины могли бы способствовать решительная и масштабная вооруженная помощь Запада, десяток новых механизированных бригад, превосходство в воздухе и огневом отношении на фронте. Всего этого не было ни у предыдущего главы Сил обороны Валерия Залужного, ни у нового главы Сырского.

Только время покажет, будет ли Сырский лучше Залужного в развитии возможностей, необходимых вооруженным силам Украины для достижения каких-либо новых успехов в войне.

Основная ноша Сырского состоит в том, что его явно считают протеже президента Зеленского. Среди солдат, в отличие от своего предшественника Валерия Залужного, он довольно непопулярный генерал.

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