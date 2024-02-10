Эстонские хоккеисты проиграли в олимпийском квалификационном матче корейцам

Матч начался с хорошей игры сборной Эстонии. На 10-й минуте первого периода Максим Ловков вывел Эстонию вперед со счетом 1:0. Всего через полторы минуты Нам Хеду из команды соперников сравнял счет.

На первой минуте второго периода игрок из Кореи Чонг Мин Ли забил быстрый гол, и Корея повела в счете 2:1.

В третьем периоде корейцы вновь забили шайбу (3:1), но на 50-й минуте отличился Марк Вийтанен и счет стал 2:3. Однако уже через минуту корейский игрок Санхун Шин сумел обыграть Хенрика Вирро, и окончательный счет стал 4:2 в пользу Кореи.

Заключительный матч на турнире эстонские хоккеисты проведут в воскресенье, 11 февраля, против команды Украины. Начало матча в 17.30.