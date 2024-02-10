Михаил Кылварт выступил с речью перед однопартийцами

Как сообщила пресс-служба партии, выдвижение кандидатов состоится в ходе заседания. Мероприятие начнется в 11:00 в помещениях эстрады на Певческом поле в Таллинне.

Депутату Рийгикогу Тынису Мёльдеру, недавно перешедшему в ряды «Отечества» из Центристской партии, предъявили подозрение в коррупции. В связи с этим политик решил покинуть партию.

По предварительной версии следствия, член Рийгикогу и подозреваемый во взяточничестве заключили соглашение о том, что при выплате финансовой помощи представитель НКО передаст часть денег подозреваемому во взяточничестве, который затем передаст ее в качестве взятки члену Рийгикогу. Региональное пособие было выплачено НКО в январе этого года.