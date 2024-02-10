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ПРЯМОЙ ЭФИР ⟩ Собрание Центристской партии выберет нового председателя

rus.postimees.ee
Обновлено 10 февраля 2024, 10:50
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Сегодня в Центристской партии появится новый председатель Собрания уполномоченных. Ранее эту должность занимал Тынис Мёльдер. На заседании также будут утверждены изменения, произошедшие в составе правления партии.

Как сообщила пресс-служба партии, выдвижение кандидатов состоится в ходе заседания. Мероприятие начнется в 11:00 в помещениях эстрады на Певческом поле в Таллинне.

С политическим докладом на заседании выступит председатель партии Михаил Кылварт.

Депутату Рийгикогу Тынису Мёльдеру, недавно перешедшему в ряды «Отечества» из Центристской партии, предъявили подозрение в коррупции. В связи с этим политик решил покинуть партию.

По предварительной версии следствия, член Рийгикогу и подозреваемый во взяточничестве заключили соглашение о том, что при выплате финансовой помощи представитель НКО передаст часть денег подозреваемому во взяточничестве, который затем передаст ее в качестве взятки члену Рийгикогу. Региональное пособие было выплачено НКО в январе этого года.

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