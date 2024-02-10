Многие владельцы недвижимости не уделяют достаточно внимания безопасности балконов, особенно на верхних этажах высоких многоквартирных домов. Однако если охранная система не охватывает весь дом, воры легко проникнут в ваше жилище через балкон. Несколько таких случаев произошло в минувшем месяце.
Воры забрались в квартиру через балкон и украли из сейфа крупную сумму
27 января в полицию поступило сообщение о том, что в Каркси-Нуйа воры через балкон забрались в квартиру на улице Выйду и украли из сейфа наличные. В социальных сетях распространяется сообщение, в котором человеку, чья информация поможет поймать злоумышленника, предлагается вознаграждение в размере 10 000 евро. Кража была совершена в период с вечера 23 января до утра 27 января.
В начале года, 4 января, в Тарту вор забрался через балконную дверь в квартиру на улице Пикк и украл множество вещей. Личность преступника и размер ущерба еще устанавливаются.
Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла рассказывает, как предотвратить подобные случаи и защитить свой балкон.
Балкон – не кладовка
Хотя балкон может показаться идеальным местом для хранения велосипедов, колясок и прочих вещей, с точки зрения безопасности это далеко не лучшая идея.
Все оставленные на балконе вещи, будь то лопаты для снега или велосипеды, могут привлечь внимание преступников. «Первый шаг по обеспечению безопасности балконов – ничего не хранить там, – советует эксперт. – И не имеет значения, на каком этаже вы живете: на первом или на пятом».
В фокусе внимания некоторых воров вещи, которые можно быстро продать на вторичном рынке. Велосипеды, коляски и т. п. относятся именно к ним.
Высота вору не помеха
По словам Пярьяла, люди, проживающие на верхних этажах многоквартирных домов, нередко чувствуют себя слишком безопасно. «Если у жильцов первого этажа есть хоть малейшее чувство опасности, то, например, на третьем этаже люди чувствуют себя довольно уверенно и предполагают, что злоумышленник к ним не заберется», – сказал он.
«Если вор решит проявить хитрость и разбить стекло двери/окна, рама останется на месте и сигнализация не сработает», – отметил Пярьяла.
Однако для профессионального вора высота – не проблема. Пярьяла вспоминает случай, когда воры украли велосипед с балкона третьего этажа: они залезли на козырек первого этажа, оттуда – на балкон второго этажа и дальше – на третий. С помощью веревки спустили велосипед вниз и уехали. «Злоумышленники залезают по балконам, козырькам и водосточным желобам», – предупредил специалист.
Балкон – легкий способ забраться в дом
Даже в домах, где есть охранная система, окна и балконы часто не защищены. Воры знают это и поэтому могут использовать их как легкий способ проникнуть в помещение. Однако окна и балконы тоже можно поставить под охрану с помощью магнитных датчиков. Стоит учесть, что магнитный датчик сообщает об опасности только тогда, когда рама двигается.
«Если вор решит проявить хитрость и разбить стекло двери/окна, рама останется на месте и сигнализация не сработает», – отметил Пярьяла.
Для того чтобы быстро узнать об опасности в такой ситуации, надо установить на окно датчик разбития стекла – он распознает разбитие стекла по частоте звука. В частном доме, где много больших окон, датчик рекомендуется установить на каждое стекло.