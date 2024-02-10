Воры забрались в квартиру через балкон и украли из сейфа крупную сумму

27 января в полицию поступило сообщение о том, что в Каркси-Нуйа воры через балкон забрались в квартиру на улице Выйду и украли из сейфа наличные. В социальных сетях распространяется сообщение, в котором человеку, чья информация поможет поймать злоумышленника, предлагается вознаграждение в размере 10 000 евро. Кража была совершена в период с вечера 23 января до утра 27 января.

В начале года, 4 января, в Тарту вор забрался через балконную дверь в квартиру на улице Пикк и украл множество вещей. Личность преступника и размер ущерба еще устанавливаются.

Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла рассказывает, как предотвратить подобные случаи и защитить свой балкон.

Балкон – не кладовка

Хотя балкон может показаться идеальным местом для хранения велосипедов, колясок и прочих вещей, с точки зрения безопасности это далеко не лучшая идея.

Все оставленные на балконе вещи, будь то лопаты для снега или велосипеды, могут привлечь внимание преступников. «Первый шаг по обеспечению безопасности балконов – ничего не хранить там, – советует эксперт. – И не имеет значения, на каком этаже вы живете: на первом или на пятом».

В фокусе внимания некоторых воров вещи, которые можно быстро продать на вторичном рынке. Велосипеды, коляски и т. п. относятся именно к ним.

Высота вору не помеха