С началом начавшейся почти два года назад войны Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от международных соревнований. Согласно последним заявлениям, эта тенденция не меняется.

«Россиян не ждут на чемпионат мира в Тронхейме», — заявил VG мэр города Кент Ранум.

В этом году титульных соревнований не проводится, чемпионы мира по лыжным гонкам будут определяться зимой следующего года в Норвегии. Помимо продолжающейся войны, Ранум отметил, что, не в пользу россиян говорит и государственная и системная допинговая система, которую практически невозможно контролировать.

Слова мэра дошли и до России. Елена Вяльбе, президент Федерации лыжного спорта России, выступила с собственным решением.

«Если бы я был во главе FIS, я бы задумалась о переносе чемпионата мира в другое место. Место, где будут рады спортсменам независимо от их паспорта, цвета кожи или религии», — сказала Вяльбе.

Бывшая конькобежка, депутат Госдумы РФ Светлана Журова добавила, что заявление Ранума не имеет никакого отношения к спорту.

«Это, безусловно, попытка исключить конкурентов. Норвежцы и раньше часто выигрывали, а теперь вообще у всех будут побеждать. Уверена, это было запланировано заранее. Прямая попытка шантажировать международную федерацию лыжных видов спорта», - сказала она.

Подобные заявления оставили мэра непреклонным.

«Я не отступлю от своих слов. Мне как организатору соревнований важно отстаивать свои принципы», - добавил Ранум.