Неожиданное признание олимпийского медалиста: буду с помощью допинга рваться к мировому рекорду

BBC сообщает, что Магнуссен принял предложение, за которое ему заплатят один миллион долларов. Магнуссен, официально завершивший спортивную карьеру в 2019 году, объявил, что примет участие в допинговых играх (Enhanced Games) этого года. Идея Допинговой олимпиады заключается в том, чтобы побудить спортсменов расширить границы человеческих способностей, используя вещества, запрещенные в обычных видах спорта.

Цель Магнуссена – побить мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на длинной дистанции. Это не станет официальным мировым рекордом, но, по крайней мере, он сумеет продемонстрировать самое мощное плавание в истории на Допинговых играх.

«Я намерен использовать допинг самым оптимальным образом и спустя полгода побить мировой рекорд», - цитирует слова Магнуссена BBC.

Официальный мировой рекорд по плаванию на 50 метров вольным стилем (20,91) с 2009 года принадлежит бразильской легенде Сезару Сьело. Личный рекорд Магнуссена на этой дистанции, установленный 11 лет назад - 21,52. Он становился чемпионом мира по плаванию на 100 метров вольным стилем в 2011 и 2013 годах. Также Магнуссен завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.