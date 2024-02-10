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Неожиданное признание олимпийского медалиста: буду с помощью допинга рваться к мировому рекорду

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Джеймс Магнуссен.
Джеймс Магнуссен. Фото: Daniel Ochoa de Olza

В спорте запрещено использовать ряд препаратов, но именно такой шаг планирует сделать чемпион мира по плаванию Джеймс Магнуссен.

BBC сообщает, что Магнуссен принял предложение, за которое ему заплатят один миллион долларов. Магнуссен, официально завершивший спортивную карьеру в 2019 году, объявил, что примет участие в допинговых играх (Enhanced Games) этого года. Идея Допинговой олимпиады заключается в том, чтобы побудить спортсменов расширить границы человеческих способностей, используя вещества, запрещенные в обычных видах спорта.

Цель Магнуссена – побить мировой рекорд на дистанции 50 метров вольным стилем на длинной дистанции. Это не станет официальным мировым рекордом, но, по крайней мере, он сумеет продемонстрировать самое мощное плавание в истории на Допинговых играх.

«Я намерен использовать допинг самым оптимальным образом и спустя полгода побить мировой рекорд», - цитирует слова Магнуссена BBC.

Официальный мировой рекорд по плаванию на 50 метров вольным стилем (20,91) с 2009 года принадлежит бразильской легенде Сезару Сьело. Личный рекорд Магнуссена на этой дистанции, установленный 11 лет назад - 21,52. Он становился чемпионом мира по плаванию на 100 метров вольным стилем в 2011 и 2013 годах. Также Магнуссен завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Лондоне.

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