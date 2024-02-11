В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в преддверии Дня святого Валентина, речь пойдет о моде и стиле. Что наш стиль может рассказать о нас окружающим, почему и как мы его выбираем и можно ли по стилю считать его носителя, вплоть до мировоззрения и политических предпочтений. В студии собрались представители индустрии красоты и бьюти-эксперты.
Известный парикмахер – женщинам: вы очень много думаете о том, чтобы кому-то угодить
В передаче принял участие и известный парикмахер Михаил Белосветов, который призвал представительниц прекрасного пола быть собой и не бояться экспериментов.
«Я хочу сказать эти слова каждой девушке и каждой женщине: вы настолько прекрасны и настолько уникальны, но вы так много думаете о том, чтобы кому то угодить. Просто расслабьтесь! Что есть плохо, что есть хорошо, что есть модно, что есть норма, а что нет – определяете только вы сами, потому что ваш внутренний мир уникален», – заявил он.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда» под названием «О вкусах не спорят?» уже в этот понедельник, 12 февраля, на телеканале ETV+. Ведущая – Елена Соломина.