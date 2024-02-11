Известный парикмахер – женщинам: вы очень много думаете о том, чтобы кому-то угодить

«Я хочу сказать эти слова каждой девушке и каждой женщине: вы настолько прекрасны и настолько уникальны, но вы так много думаете о том, чтобы кому то угодить. Просто расслабьтесь! Что есть плохо, что есть хорошо, что есть модно, что есть норма, а что нет – определяете только вы сами, потому что ваш внутренний мир уникален», – заявил он.