В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в преддверии Дня святого Валентина, речь пойдет о моде и стиле. Что наш стиль может рассказать о нас окружающим, почему и как мы его выбираем и можно ли по стилю считать его носителя, вплоть до мировоззрения и политических предпочтений. В студии собрались представители индустрии красоты и бьюти-эксперты.
Бьюти-эксперт: в Советском Союзе считалось, что мода – удел бездельников
В передаче приняла участие и известный блогер, бьюти-эксперт Виктория Феллини, по словам которой, раньше не было принято выделяться и следовать веяниям моды.
«В Советском Союзе очень долго считалось, что мода – удел бездельников. То есть, если ты какой-то серьезный советский человек, работяга или инженер, для тебя есть какой-то усредненный наряд, чтобы было опрятно, четко, выглажено, чисто и этого для тебя достаточно, чтобы проявлять свои какие-то внутренние качества. Было некое ограничение именно в умах людей и в представлении: лучше не выделяться, лучше не высовываться и так далее», – сказала эксперт.
Смотрите новый выпуск передачи «Своя правда »под названием «О вкусах не спорят?» уже в этот понедельник, 12 февраля, на телеканале ETV+. Ведущая – Елена Соломина.