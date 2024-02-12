Бьюти-эксперт: в Советском Союзе считалось, что мода – удел бездельников

«В Советском Союзе очень долго считалось, что мода – удел бездельников. То есть, если ты какой-то серьезный советский человек, работяга или инженер, для тебя есть какой-то усредненный наряд, чтобы было опрятно, четко, выглажено, чисто и этого для тебя достаточно, чтобы проявлять свои какие-то внутренние качества. Было некое ограничение именно в умах людей и в представлении: лучше не выделяться, лучше не высовываться и так далее», – сказала эксперт.