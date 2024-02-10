Насколько (не)популярен Джо Байден и почему демократы все же делают ставку на него

«Многие американцы просто не помнят такого, чтобы цены росли так быстро в течение короткого периода времени. Но за относительно короткий срок инфляция упала с 8-9% до 3%. Безработица сейчас остается на рекордно низком уровне, - говорит политолог-американист Ян Веселов. - Недавно был отчет по рабочим местам: в январе было создано 350 тысяч новых рабочих мест, при этом эксперты ожидали в два раза меньше. Зарплата растет с опережением инфляции. И все указывает на то, что экономика сейчас находится в хорошем состоянии. И по идее американцы должны позитивно ее оценивать, как и действующего президента, потому что в США эти вопросы обычно связаны».

Байден Фото: Michael Ciaglo/Getty Images

Но, если верить опросам, американцы считают, что экономика не в порядке. Если в январе 2020 года 57% американцев оценивали экономическое состояние страны как «отличное» или «хорошее», то в апреле того же года этот показатель упал до 23%, когда по стране распространился коронавирус. В первые несколько месяцев президентства Байдена цифры слегка повысились, но вскоре снова упали.

Большинство американцев, оценивающих состояние экономики как плохое, говорят о высокой инфляции и стоимости жизни, в особенности - продуктов, товаров первой необходимости и жилья.

Те же, кто позитивно оценивает состояние экономики, объясняют это низкой безработицей, а некоторые говорят о снижении инфляции и росте зарплат.