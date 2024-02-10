Американские демократы с ужасом думают о возможном новом президентстве Дональда Трампа. Но в качестве противника республиканцу снова выбирают Джо Байдена - 81-летнего действующего президента, чей рейтинг одобрения ниже, чем был у его соперника на четвертый год президентства - перед тем, как тот проиграл выборы.
Насколько (не)популярен Джо Байден и почему демократы все же делают ставку на него
Переходный кандидат
Джо Байден никогда не обещал, что будет президентом США всего один срок, но неоднократно намекал на это избирателям.
«Я считаю себя переходным кандидатом», - говорил он в 2020 году.
Во время той кампании политику было 78 лет, и перед ним стояла главная задача - не дать Дональду Трампу повторно занять президентское кресло. Сторонники демократов хоть и волновались, что президентство Байдена станет серьезной преградой для нынешнего молодого поколения политиков, но все же соглашались, что шансы Байдена на победу выше, чем у других кандидатов. Тем более что речь шла как будто бы об одном сроке - мало кто мог представить, что в 81 год Джо Байден соберется на второй.
Чтобы успокоить своих сторонников, Байден сравнивал себя с мостом между прошлым и целым поколением лидеров, которые будут формировать будущее страны. В этот момент с ним на сцене стояли 48-летняя губернатор Мичигана Гретхен Уитмер и бывшие соперники Байдена - 55-летняя Камала Харрис и 50-летний Кори Букер.
Слова Байдена о «переходном кандидате» заставили тогда многих демократов поверить, что в 2024 году он захочет уступить место одному из них - тому, кого выберет своим вице-президентом. Или, вернее, той - уже тогда мало кто сомневался, что это будет женщина.
Поэтому когда Байден назвал Камалу Харрис кандидатом в вице-президенты США, многие были уверены, что ее политическая карьера будет набирать обороты. Журналисты писали о ней: первая женщина, первый темнокожий политик и первый политик азиатского происхождения на посту вице-президента США. Так ярко войдя в историю, Харрис не смогла закрепить свой успех достижениями на новой должности.
Камала Харрис непопулярна в США (ей не доверяют 53,5% опрошенных компанией 538), и в частных беседах даже ее сторонники признаются: Харрис не смогла доказать избирателям, что именно она - будущий лидер партии, не говоря уже о будущем лидере страны.
Есть ли другие демократические политики, которые смогли бы выиграть у Трампа? - спросили Байдена журналисты.
«Вероятно, около 50, - ответил он. - Я не единственный, кто может его победить. Но я это сделаю».
Байден, кажется, слукавил, ведь, обращаясь к членам своей партии, он делал акцент на том, что именно он - наиболее опытный и подготовленный политик, способный не допустить возвращения Трампа в Овальный кабинет.
Но опыт и подготовка - очевидно, не единственное, что будет играть роль на предстоящих выборах.
Вписали имя ручкой
По закону штата Нью-Гемпшир, именно там должны проходить первые в стране праймериз президентской гонки (до них проходят лишь кокусы в Айове) - но Демократическую партию это никогда не устраивало, потому что местный электорат для них нерепрезентативен (например, на праймериз в 2020 году Джо Байден занял там лишь пятое место, чтобы затем разгромить конкурентов в других штатах).
Поэтому в этот раз демократы решили перепридумать график и провести первые праймериз 4 февраля в Южной Каролине. Это не помешало Нью-Гэмпширу последовать букве своего закона и провести свои выборы в январе, но поскольку они были объявлены партией неофициальными, Байден не был зарегистрирован в бюллетенях. Но все равно выиграл - его вручную вписали 64% голосовавших.
В Южной Каролине он ожидаемо также оказался самым популярным кандидатом.
Но на праймериз приходит не так уж много людей - в среднем около 27% от общего числа зарегистрированных избирателей (как членов обеих партий, так и беспартийных - в тех штатах, где праймериз открытые), в то время как в выборах обычно принимают участие около 60%. То есть в среднем более половины избирателей, голосующих на выборах, не принимают участие в праймериз.
В новейшей истории США не так много примеров, когда действующие президенты решали не идти на второй срок - последним был Линдон Джонсон, покинувший свой пост в 1969 году.
Президентов, не сумевших переизбраться, за последние сто лет было пять - и Джо Байдена в последнее время стали сравнивать с одним из них.
К концу первого срока Джимми Картера его рейтинги были крайне низкими из-за провалов во внутренней и внешней политике, нефтяного и энергетического кризиса, а также безработицы и инфляции. Несмотря на это, Картер решил выдвинуться на второй срок; на праймериз ему тогда противостоял сенатор Эдвард Кеннеди. Картер с трудом выиграл номинацию у Кеннеди, но не смог обойти республиканца Рональда Рейгана, уступив ему место в Овальном кабинете.
Но как минимум в одном аспекте - экономическом - сравнение Картера с Байденом некорректно.
Республиканцы-пессимисты
Джо Байдену досталась страна после ковида. Безработица достигала невиданного со времен Великой депрессии уровня, карантин уничтожил миллионы рабочих мест, а инфляция била рекорды.
«Многие американцы просто не помнят такого, чтобы цены росли так быстро в течение короткого периода времени. Но за относительно короткий срок инфляция упала с 8-9% до 3%. Безработица сейчас остается на рекордно низком уровне, - говорит политолог-американист Ян Веселов. - Недавно был отчет по рабочим местам: в январе было создано 350 тысяч новых рабочих мест, при этом эксперты ожидали в два раза меньше. Зарплата растет с опережением инфляции. И все указывает на то, что экономика сейчас находится в хорошем состоянии. И по идее американцы должны позитивно ее оценивать, как и действующего президента, потому что в США эти вопросы обычно связаны».
Но, если верить опросам, американцы считают, что экономика не в порядке. Если в январе 2020 года 57% американцев оценивали экономическое состояние страны как «отличное» или «хорошее», то в апреле того же года этот показатель упал до 23%, когда по стране распространился коронавирус. В первые несколько месяцев президентства Байдена цифры слегка повысились, но вскоре снова упали.
Большинство американцев, оценивающих состояние экономики как плохое, говорят о высокой инфляции и стоимости жизни, в особенности - продуктов, товаров первой необходимости и жилья.
Те же, кто позитивно оценивает состояние экономики, объясняют это низкой безработицей, а некоторые говорят о снижении инфляции и росте зарплат.
«Важный фактор последних двух десятилетий - это партийная поляризация в восприятии экономики, - объясняет Ян Веселов. - То есть когда в Белом доме демократы, республиканцы говорят, что экономика не в самом хорошем состоянии. При этом республиканцы в целом хуже оценивают экономику, чем демократы в тех же условиях. И что интересно, когда людей просят оценить их собственное финансовое благополучие, американцы свое положение оценивают относительно неплохо. Республиканцы сейчас самые пессимистичные в опросах, хотя они тоже готовы признавать, что лично у них все хорошо. Просто личное благосостояние люди объясняют личными факторами, например, "я хорошо тружусь, много работаю". А состояние экономики страны - заслугами президента».
Экономисты не ожидают, что в течение месяцев, оставшихся до выборов президента США, страну ждут какие-то серьезные потрясения: рецессии не предвидится, инфляция, скорее всего, будет оставаться на текущем уровне, как и безработица. По идее рейтинги самого Джо Байдена при этом должны пойти вверх. Но этого не происходит.
Афганское наследие
Согласно опросу Pew Research Center, 33% американцев, одобряют работу Джо Байдена на посту президента - при этом негативно отзываются о нем целых 65% респондентов.
Рейтинги президента сейчас ниже, чем у его последних предшественников в Белом доме на том же сроке.
«В нынешней ситуации надо обратить внимание на то, что у Байдена именно устойчиво низкий рейтинг. Его рейтинги упали ниже 50% после вывода войск из Афганистана. И после этого уже не поднимались. А с 2022 года, когда начала сильно бить инфляция, рейтинги Байдена начали опускаться ниже 40%», - замечает политолог Ян Веселов.
Сейчас рейтинг одобрения президента колеблется от 33 до 39%.
Вывод войск из Афганистана навсегда останется наследием Байдена, хотя процесс начался еще во время президентства Дональда Трампа.
Когда Байден занял Овальный кабинет, США вот уже как 20 лет воевали в Афганистане. Страна уже потратила более двух триллионов долларов, уже погибли тысячи американских солдат и десятки тысяч афганцев. Среди предвыборных обещаний Байдена был и вывод войск оттуда - это решение поддерживало больше половины американцев. Правда, президент обещал, что процесс будет «упорядоченным».
В результате этим процессом остались недовольны больше 70% американцев. По телевизору они видели хаос, в который превратилась попытка эвакуировать людей из Кабула: погибли 13 военнослужащих США, а тысячи афганцев, помогавших стране в борьбе с талибами, остались под риском смертельной опасности.
В итоге - талибы снова у власти и по-прежнему дружат с «Аль-Каидой», которая организовала теракты 11 сентября, послуживши поводом для ввода американских войск.
Вывод войск из Афганистана подорвал имидж президента, за которого голосовали в первую очередь как за компетентного политика - в противовес хаотичному Дональду Трампу. Представитель Белого дома Джон Кирби тогда говорил, что Байден никогда не обращал внимание на рейтинги, он просто верил, что завершение войны - в интересах США. Но Байдену придется обратить внимание на свою популярность, если он надеется снова выиграть у Трампа.
Выборы имени одного кандидата
Если бы выборы состоялись сейчас, то 49% зарегистрированных избирателей проголосовали бы за Трампа, выяснила компания SSRS. 45% отдали бы голоса Байдену. А еще 5% проголосовали бы «за кого-то еще».
При этом интересно то, что большинство избирателей из обоих лагерей признались, что их выбор связан с фигурой Трампа. То есть 68% сторонников Байдена признаются, что голосуют против Трампа, а не за действующего президента. В то время как 60% избирателей-республиканцев хотят отдать голос именно за Трампа, а не против Байдена.
«Участие в выборах двух президентов - нынешнего и предыдущего - меняет характер предвыборной гонки. Это будут не просто выборы нового президента, это сравнение. Никто из кандидатов не начинает свой путь с чистого листа», - говорит Тодд Белт, профессор политологии университета Джорджа Вашингтона.
Дональд Трамп ведет себя так, будто республиканцы уже выбрали его кандидатом в президенты. Он традиционно критикует Байдена и Камалу Харрис как за их промахи, так и просто - чтобы отвлечь внимание от его собственных проблем, в том числе с законом, ведь Трампа ждут суды по четырем уголовным делам. Байденy непросто отражать атаки Трампа. Во время их прошлой предвыборной гонки начался ковид, многие публичные мероприятия пришлось отменить, и это сыграло на руку Байдену, который заметно проигрывал сопернику в харизме и умении заражать толпу энергией.
У его правой руки - Камалы Харрис - та же проблема. Над некоторыми ее особенно неудачными выступлениями смеются до сих пор, хотя ораторские промахи случались и у Байдена, и у Трампа.
Некоторые аналитики склонны думать, что основной поток критики в адрес Харрис — проявление или сексизма, или расизма. Другие считают, что порученные Харрис задачи просто не дали ей возможности показать себя с лучшей стороны: к примеру, в США непросто быть чиновником, которому доверено сосредоточиться на вопросах миграции.
Проблема мигрантов очень волнует американцев. В декабре прошлого года число нелегальных пересечений южной границы перевалило за 300 тысяч - это месячный рекорд. По данным опроса, проведенного по заказу CBS News, 70% американцев не одобряют то, как Байден справляется с этим.
Трамп - гарант единства демократов
Как это обычно бывает с действующими президентами, внутри Демократической партии у Байдена нет серьезной оппозиции.
Да, внутри партии есть те, кто с сомнением говорит о его втором сроке - особенно с учетом возраста президента. Но на самом деле члены Демократической партии в основном одобряют деятельность Джо Байдена - как правило, за его экономическую политику, благодаря которой безработица в стране находится на историческом минимуме. Но главный фактор, способствующий поддержанию единства партии, - это угроза президентства Дональда Трампа.
Кандидаты, которые теоретически могли бы что-то противопоставить Байдену (например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом), заранее отказались от этой идеи не только из-за веры в политику Байдена, но и ради собственной политической карьеры. Выйти сейчас против Байдена - значит или разгромно проиграть на праймериз, или внезапно выиграть - и стать причиной хаоса в партии накануне исторических выборов.
Хотя американцы пойдут на избирательные участки по всей стране, судьба президентского кресла, как обычно, будет решаться лишь в нескольких штатах. Это Висконсин, Пенсильвания, Мичиган, Аризона и Джорджия - колеблющиеся штаты с большим числом голосов выборщиков. Есть еще Невада, но по сравнению с другими население там небольшое, и сражаться из последних сил за голоса из Невады кандидаты вряд ли будут.
Ноябрьские опросы в этих штатах показывали лидерство Трампа, но они проводились аж за год до грядущих выборов.
Кроме того, методология проведения опросов имеет свои проблемы. Американцы хорошо помнят, как опросы предсказывали уверенную победу Хиллари Клинтон над Трампом в 2016 году - но Белый дом занял Трамп.
На любых выборах существует часть избирателей, которая не может определиться до последнего момента. Социологи пока не научились предсказывать, в какую сторону в последний момент склонится эта группа сомневающихся и по каким критериям она будет принимать решение. Как и в ситуации с состоянием экономики страны, существуют объективные показатели и собственные ощущения людей.
Также проблема может быть в выборке людей для проведения опросов. Например, образованные избиратели обычно участвуют активнее - они же в 2016-м году в основном поддерживали Клинтон. А вот предпочтения людей с более низким уровнем образования были недостаточно отражены в итоговой выборке.
С тех пор социологи учли основные ошибки и обращают на эти недочеты больше внимания. Но рейтинги хоть и дают нам представление о популярности кандидатов, стоит помнить, что до выборов еще целых девять месяцев и повлиять на них может все что угодно.
Например, недавнее заявление американского Минюста, который вроде бы принял решение в пользу Байдена и не стал предъявлять ему обвинение в хранении секретных документов, но обосновал это своеобразно: спецпрокурор назвал президента «пожилым человеком с благими намерениями и плохой памятью».
Оппоненты Байдена, разумеется, сразу воспользовались этой формулировкой и интересуются: как вообще страной может руководить человек, чья память имеет «значительные ограничения»?
Таким образом итоги расследования, которые должны были бы стать хорошей новостью для команды Байдена, взамен заставили кандидата на высший пост в стране произносить слова «У меня с памятью все в порядке».