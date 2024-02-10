Ида-Вирумаа ⟩ Руины крепости Васкнарва и Церковь Люганузе: какие еще памятники старины получат финансирование

Всего в этом году на приведение в порядок памятников культуры и архитектуры, возвращенных в ходе реформы собственности, будет выделено 5,54 миллиона евро, из которых 226000 евро пойдут в Ида-Вирумаа.

В рамках тура ходатайств на реставрацию памятников культуры на самую большую сумму в Ида-Вирумаа - 100000 евро - будет проведен ремонт и реставрация крыши и дымоходов старого дома мастеров Кренгольма (ул. Козе, 8), построенного в 1875 году. За вдвое меньшую сумму отремонтируют и отреставрируют окна старой Кренгольмской больницы, построенной в 1906 году.

Поддержку получили и руины крепости Васкнарва, построенной в 1349-1442 годах, за 26367 евро там будет укреплена обветшавшая стена с юго-восточной стороны.

В этом туре ходатайств было подано 393 заявки (18 из Ида-Вирумаа), из которых Департамент охраны памятников старины одобрил 107 (три из нашего уезда).

Церковь Люганузе была единственной в уезде, получившей поддержку из резервного фонда реформы собственности: чуть более 50000 евро на восстановление крыши нефа и шпиля колокольни, а также на строительство отмостки вокруг церкви.