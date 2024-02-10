Михкельсон: сотрудничество Северных и Балтийских стран может стать примером для США

Об этом BNS сообщает со ссылкой на публикацию в социальных сетях. «Нам не нужно было координировать наши послания или заранее решать, кто что скажет», - вспоминает Михкельсон в социальных сетях о недавнем совместном визите в США глав комиссий по иностранным делам парламентов Северных и Балтийских стран.

«Все прошло так, как будто мы вместе представляли только одну страну. Несмотря на то, что мы принадлежим к разным политическим семьям, это не стало препятствием для хорошей личной химии. Напротив, это сильная сторона, потому что делает наше единство и нашу волю противостоять невзгодам еще более ясной и очевидной», - написал Михкельсон, выразив надежду, что его американские коллеги обратили на это внимание.

«Такие же единство и консенсус необходимы сейчас и Америке, потому что эта внутриполитическая поляризация, которая только усиливается в преддверии выборов, представляет угрозу не только для нас, но и для безопасности самих Соединенных Штатов», - отметил Михкельсон, имея в виду Конгресс США, который никак не может одобрить пакет помощи Украине.

«В любом случае, совместная парламентская ударная группа Северных и Балтийских стран внесла свой вклад в подчеркивание необходимости одобрения помощи Украине и, в более широком смысле, в укрепление трансатлантического альянса в то время, когда его враги стремятся расколоть, раздробить его», - добавил Михкельсон.

Председатели комиссий по иностранным делам парламентов Северных и Балтийских стран регулярно встречаются с 2004 года, в начале осени этого года вновь соберутся в Исландии.