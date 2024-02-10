Поведение Месси стало причиной отмены матча сборной Аргентины в Китае

На игру был заявлен звездный футболист Лионель Месси, причем ради того, чтобы увидеть своего кумира, многие болельщики заплатили за билеты более 600 евро. Однако 4 января Месси так и не вышел на поле. Тренер команды сослался на то, что Месси не был готов играть. (Тремя днями позже ничто не помешало Месси выйти на поле в товарищеском матче в Токио).