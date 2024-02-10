В марте сборная Аргентины по футболу должна была провести товарищескую встречу против Нигерии в Китае, но власти отменили игру. Причиной послужил скандал, случившийся 4 января на матче «Интер Майами» в Гонконге.
Поведение Месси стало причиной отмены матча сборной Аргентины в Китае
На игру был заявлен звездный футболист Лионель Месси, причем ради того, чтобы увидеть своего кумира, многие болельщики заплатили за билеты более 600 евро. Однако 4 января Месси так и не вышел на поле. Тренер команды сослался на то, что Месси не был готов играть. (Тремя днями позже ничто не помешало Месси выйти на поле в товарищеском матче в Токио).
Разразился грандиозный скандал, болельщики требовали вернуть деньги. Организатор товарищеского матча «Интер Майами» объявил, что вернет болельщикам 50% стоимости билетов.
Сейчас китайские власти отменили назначенный на начало марта матч, который должен был пройти в Ханчжоу.
«Ввиду нынешних общеизвестных причин компетентные органы пришли к заключению, что условий для проведения матча с участием сборной Аргентины нет. Поэтому мы решили его отменить», — говорится в заявлении спортивного бюро Ханчжоу.
Также в марте у сборной Аргентины запланирован товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром в Пекине. Пока неизвестно, состоится ли эта встреча.