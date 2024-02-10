Фото ⟩ Пережившая тяжелейшее падение чемпионка Европы: наконец-то челюсть вернулась на место

На этой неделе финка заняла первое место в беге на 60 метров с барьерами на вечере легкой атлетики в Торуне. Ее забег завершился на втором препятствии, преодолеть которое ей оказалось сложно. Потерявшая равновесие спортсменка влетела вперед головой в третий барьер и оттуда уже вылетела на беговую дорожку.

Ей на месте оказали первую помощь, заклеили раны. 28-летняя спортсменка позже призналась, что на самом деле она отделалась не самыми жуткими травмами.

«Моя челюсть наконец-то вернулась на место, но двигать ртом по-прежнему проблематично. Раны хорошо затянулись, швы чистые. Скоро я оправлюсь от всего этого. Посмотрев видео, я должна признать, что все могло быть гораздо хуже», - написала Хурске в социальных сетях.

В прошлом году Хурске выиграла золотую медаль в беге на 60 метров с барьерами на чемпионате Европы в помещении. Она является рекордсменкой Финляндии в беге на 60 и 100 метров с барьерами.