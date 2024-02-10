Юрий Дудь и все-все-все. «Иноагентов» хотят лишить заработков в России

Конечно, далеко не все из них являются инфлюэнсерами (человек, мнение которого является важным для большого числа людей, «лидер мнений») с многомиллионной аудиторией и способностью зарабатывать на рекламе.

По статистике Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), который ведет Главный радиочастотный центр при российском Роскомнадзоре, в 2023 году бюджеты брендов на рекламу у «иноагентов» составили 130 млн руб., еще почти 600 млн руб. было потрачено на продвижение в Instagram. И речь идет всего лишь о 15 иноагентах, информация о рекламных интеграциях с которыми попала от российского бизнеса в реестр Роскомнадзора.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов: «иноагент» и нобелевский лауреат. Фото: AP

Однако если закон будет принят, а сомневаться в этом причин практически нет, то формулировка «лишить иностранных агентов всех источников доходов в стране» может, как это частно случается в РФ, распространиться и на всех остальных, кого власти посчитали нелояльным.

В реестре «иностранных агентов» уже давно можно обнаружить организации и людей крайне широкого спектра деятельности — от экологов до активистов, помогающих ВИЧ-инфицированным людям, говорят в ОВД-Инфо. После начала войны «иноагентское» законодательство стали чаще использовать для преследования ЛГБТК движения. Так, в 2022–2023 годах в реестры были включены 20 организаций и человек, занимающихся поддержкой ЛГБТК людей. Это почти в два раза больше, чем за все предыдущие годы действия закона.

И государство знает обо всех заработках этих людей.