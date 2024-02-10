Председатель российского парламента Вячеслав Володин анонсировал законопроект о запрете размещать рекламу на ресурсах так называемых «иноагентов». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Юрий Дудь и все-все-все. «Иноагентов» хотят лишить заработков в России
«Поступают многочисленные обращения с вопросом, почему на интернет-ресурсах иноагентов до сих пор размещается реклама российских компаний, - уверяет Володин. - Люди возмущены: блогеры, действующие в интересах недружественных государств и льющие грязь на нашу страну, по-прежнему зарабатывают деньги на наших гражданах, на отечественных компаниях. Это недопустимо».
По этой причине те, кто сегодня находится у власти в РФ, начали обсуждать законопроект, в рамках которого предлагается запретить гражданам и российским компаниям, независимо от форм собственности, размещать рекламу на сайтах людей и компаний, признанных в России «иноагентами», в их соцсетях и на других интернет-площадках.
«Депутаты считают необходимым лишить иностранных агентов всех источников доходов в нашей стране, - ответил за всех Володин. - А для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности».
Строгость мер пока не ясна, однако политолог Аббас Галямов на всякий случай напоминает: «Вообще-то Путин многократно говорил, что иноагентство не предполагает никаких особых ограничений - надо только дескать маркировать исходящую от них информацию. А так - пусть и политикой занимаются, и общественной деятельностью. Выглядит так, словно Володин не читает того, что говорит Путин. Ну или так, словно он вообще уже считает своим начальником не Путина, а, например, Патрушева (глава Совета безопасности РФ – прим. ред.)».
По данным канала ОВД-Инфо, занимающегося правозащитой, в российском реестре числится 756 «иностранных агентов», включая физические лица и организации. Начиная с 2022 года, список пополняется активнее и чаще: если в 2021 году «иноагентами» стали 110 физлиц и проектов, то в 2022-м — 188, а в 2023-м — 227 — в 2 раза больше, чем два года назад.
Конечно, далеко не все из них являются инфлюэнсерами (человек, мнение которого является важным для большого числа людей, «лидер мнений») с многомиллионной аудиторией и способностью зарабатывать на рекламе.
По статистике Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), который ведет Главный радиочастотный центр при российском Роскомнадзоре, в 2023 году бюджеты брендов на рекламу у «иноагентов» составили 130 млн руб., еще почти 600 млн руб. было потрачено на продвижение в Instagram. И речь идет всего лишь о 15 иноагентах, информация о рекламных интеграциях с которыми попала от российского бизнеса в реестр Роскомнадзора.
Однако если закон будет принят, а сомневаться в этом причин практически нет, то формулировка «лишить иностранных агентов всех источников доходов в стране» может, как это частно случается в РФ, распространиться и на всех остальных, кого власти посчитали нелояльным.
В реестре «иностранных агентов» уже давно можно обнаружить организации и людей крайне широкого спектра деятельности — от экологов до активистов, помогающих ВИЧ-инфицированным людям, говорят в ОВД-Инфо. После начала войны «иноагентское» законодательство стали чаще использовать для преследования ЛГБТК движения. Так, в 2022–2023 годах в реестры были включены 20 организаций и человек, занимающихся поддержкой ЛГБТК людей. Это почти в два раза больше, чем за все предыдущие годы действия закона.
И государство знает обо всех заработках этих людей.
«Если я провожу поэтический вечер, мне нужно написать про него в отчете Минюсту: был ли там бюджет, откуда я получила финансирование, какую работу я выполнила, какие цели преследовала. Так я должна описать все, что я делаю. Даже если человек хотя бы раз перевел мне деньги - например за урок русского языка, я должна отправить его данные в Минюст», - рассказывала ОВД-Инфо «иноагент», писательница и художница Дарья Апахончич.
Помимо этого, у «иноагентов» в РФ есть и другие финансовые ограничения. Например, они не могут застраховать банковские вклады, не могут использовать упрощенную систему налогообложения и упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, им нельзя инвестировать в хозяйственные общества, «имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности государства». Деятельность таких обществ, в частности, касается оборонной и ядерной промышленности страны.
Законодательство об иноагентах появилось в России в 2012 году. Изначально это позволило Минюсту признавать иностранными агентами любые некоммерческие организации, получающие финансирование из-за рубежа и которые «занимаются политической деятельностью». Критерии определения такой деятельности в законе не прописаны. За более чем 10 лет иноагентами были признаны организации просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека и пр.
Позже у российских властей появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, причем не только тех, кто получает зарубежное финансирование, но и «находится под иностранным влиянием».