В Риге нашли способ не пускать бездомных в общественные туалеты

Чтобы избежать присутствия бездомных и порчи инвентаря, в горуправе Риги решили, что теперь в некоторые общественные туалеты можно попасть только при наличии банковской карты, сообщает информационное агентство LSM.

Платежные терминалы планируется установить в 17 общественных туалетах. Их также регулярно нет возможности убирать. Всего в городе 52 общественных уличных туалета. В настоящее время продолжается тестовый период терминалов.

Отныне человек, желающий воспользоваться туалетом, должен заплатить 50 евроцентов, сделать это можно только с помощью банковской карты. Большинство туалетов в Риге по-прежнему бесплатны.

Монтаж терминалов осуществляет компания Hansab, работы планируется завершить к концу февраля.

В конце прошлого года британская компания Showers to You провела исследование, в результате которого пришла к выводу, что в столице Латвии Риге находятся худшие общественные туалеты в Европе.

Компания изучила более 8000 обзоров Google и сравнила количество отрицательных отзывов в каждом городе и количество раз, когда слова, такие как «грязный», использовались для описания туалетов.

Рига заняла первое место, опередив Мадрид, столицу Испании, и Валлетту, столицу Мальты.

«Почти каждый пятый отзыв об общественных туалетах в Риге содержит слова "грязно"», - сообщили в компании.