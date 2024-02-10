Стрижка c 10 до 15 евро – расходы «на обновление меню» или анатомия резкого повышения цен

Это явление называется оптимизацией расходов на обновление ценников, при котором цены меняются редко, но резко, учитывая уже понесенные затраты и с расчетом на перспективу.

В контексте недавней статистики один знакомый поделился со мной хорошим реальным примером, иллюстрирующим изменение цены – стрижка для ребенка, которая раньше стоила 10 евро, в том числе еще месяц назад, в начале февраля стоила уже 15 евро, то есть услуга подорожала на 50%.

Этот пример повышения цены как раз иллюстрирует концепцию снижения издержек «на обновление меню».

Истоки этого термина берут начало в ресторанном мире, где, как правило, цены на блюда и напитки в меню в связи с изменением затрат меняются не отдельно по каждому блюду и не по несколько центов, а берется сразу все меню и устанавливаются новые цены на все позиции.

Цены часто повышаются заранее, чтобы застраховаться от ожидаемого будущего роста цен и издержек без необходимости «печатать новое меню».

Очевидно, что даже если в начале года НСО вырос на 1,67 процентного пункта, подорожали отопление и электричество, а возможно, и зарплата, общая база затрат не могла возрасти вдвое за один месяц в случае с вышеупомянутой стрижкой.