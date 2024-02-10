ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Алар Карис провел вечер с супругой на премьере «Кабаре»

Говоря о политической и социальной ситуации, которая заставляет нас скрывать свое истинное «я», спектакль заставил зрителей вспомнить события перед Второй мировой войной и напомнил, что происходит, когда мы закрываем глаза и наивно верим, что то, что происходит в другом месте, нас не коснется.