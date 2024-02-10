Вчера в Национальной опере Эстонии состоялась премьера легендарного мюзикла Джона Кандера «Кабаре». Прийт Выйгемаст, Пирет Крумм, Каарел Тарго, Катрин Карисма, Ясси Захаров, Карис Трасс и Март Мадисте блистали в главных ролях спектакля, созданного талантливой командой из Швеции.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Президент Алар Карис провел вечер с супругой на премьере «Кабаре»
Говоря о политической и социальной ситуации, которая заставляет нас скрывать свое истинное «я», спектакль заставил зрителей вспомнить события перед Второй мировой войной и напомнил, что происходит, когда мы закрываем глаза и наивно верим, что то, что происходит в другом месте, нас не коснется.
Духовная, творческая и сексуальная свобода, царившая в декадентской Германии 1930-х годов, вчера достигла почти 900 человек в театре «Эстония». В числе прочих «Кабаре» посетили Президент Эстонии Алар Карис и его супруга.