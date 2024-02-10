«Я благодарю совет уполномоченных за доверие, теперь моя очередь оправдать его. Роль совета уполномоченных в формировании позиций партии должна стать более весомой», - заявил по этому поводу Эрки Сависаар.

«Мы - старейшая и крупнейшая партия в Эстонии, и у наших более чем 12 000 членов достаточно идей, как справиться с нынешними и предстоящими вызовами. Одна из целей – обеспечить энергетическую независимость страны», - добавил он.

По словам председателя Центристской партии Михаила Кылварта, Эрки Сависаар как бывший министр окружающей среды и депутат Рийгикогу хорошо понимает происходящие в обществе процессы.

«Совет уполномоченных является представительным органом Центристской партии, который в период между съездами занимается формированием ее политики. Уверен, что под руководством Эрки Сависаара мы сумеем повысить свою активность», - заметил Кылварт.