Председателем совета уполномоченных Центристской партии избран Эрки Сависаар. Его заместителями стали заместитель старейшины волости Виймси Анника Вайкла и старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
«Я благодарю совет уполномоченных за доверие, теперь моя очередь оправдать его. Роль совета уполномоченных в формировании позиций партии должна стать более весомой», - заявил по этому поводу Эрки Сависаар.
«Мы - старейшая и крупнейшая партия в Эстонии, и у наших более чем 12 000 членов достаточно идей, как справиться с нынешними и предстоящими вызовами. Одна из целей – обеспечить энергетическую независимость страны», - добавил он.
По словам председателя Центристской партии Михаила Кылварта, Эрки Сависаар как бывший министр окружающей среды и депутат Рийгикогу хорошо понимает происходящие в обществе процессы.
«Совет уполномоченных является представительным органом Центристской партии, который в период между съездами занимается формированием ее политики. Уверен, что под руководством Эрки Сависаара мы сумеем повысить свою активность», - заметил Кылварт.