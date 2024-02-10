Комбинированный российский авиаудар по Украине 7 февраля, кроме разрушения гражданских объектов и жертв, оставил вопрос о том, действительно ли российские войска впервые использовали против украинской столицы свою новейшую ракету «Циркон».
Новейшая российская ракета «Циркон» — «убийца авианосцев». Что это такое и били ли ей по Киеву
Эта скоростная ракета является одной из последних разработок российского ракетостроения, которую в Москве позиционируют как серьезную угрозу для западных армий.
В отличие от «Кинжалов», которые запускают с самолетов, «Цирконы» разрабатывали для базирования на кораблях и субмаринах с возможной адаптацией под наземные пусковые установки. Это расширяет варианты их применения, в том числе и неожиданного (ОТРК менее заметны, чем МиГ-31К).
В то же время открытой информации об этих ракетах и их точных тактико-технических характеристиках не так много.
«Скоростная ракета» на Киев
В разгар ракетной атаки 7 февраля около 7:40 мониторинговые телеграм-каналы сообщили о «выходе баллистики из Крыма в направлении Киева». Чуть позже воздушные силы ВСУ подтвердили движение «скоростной ракеты» на столицу.
Впоследствии стало известно, что обломки одной из ракет повредили подземные линии электропередачи и трамвайные пути в Киеве.
Однако особый интерес вызвала маркировка на этих обломках.
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«Мы обратили внимание на нетипичную траекторию одной ракеты во время утренней ракетной атаки. Она была запущена из Крыма и попала в районе Киева. Сейчас по сети распространяется фото детали, которая вероятно может соответствовать данной ракете. Предварительно это была перспективная крылатая гиперзвуковая ракета ЗМ22 „Циркон“, запущенная из универсального вертикального пускового контейнера», — написали авторы канала Monitor.
И добавили, что полет ракеты похож на гибрид «Кинжала» и «Оникса».
На опубликованном фото действительно видно маркировку «3М22», а также пронумерованные детали, что может быть свидетельством «изделия», которое все еще находится на стадии разработки и испытаний.
В Воздушных силах не подтверждают, как, впрочем, и не опровергают возможность того, что это действительно был «Циркон».
На вопрос Украинской службы Би-би-си представитель ВС ВСУ Юрий Игнат ответил, что этот вопрос сейчас изучают следователи, и именно они смогут прийти к выводу о том, какую же именно ракету выпустили из аннексированного полуострова.
С начала года российские войска уже обстреливали Украину новыми видами ракет, в частности следователи прокуратуры и полиции подтверждали, что Россия выпускала по Харькову северокорейские баллистические ракеты KN-23.
Впрочем, сейчас маркировка свидетельствует, что речь идет все же об изделии российской промышленности, которым вполне может оказаться гиперзвуковая ракета «Циркон».
Российские официальные источники эту информацию никак не комментировали.
Что известно о «Цирконе»
3M22 «Циркон» разрабатывали как гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету, которой россияне планируют перевооружить часть своего флота.
О разработке этих ракет стало известно несколько лет назад, а в 2019 году Владимир Путин утверждал, что «Циркон» может поражать как морские, так и наземные цели на расстоянии более 1 000 км и разгоняться до 9 махов.
Ранее правительственная «Российская газета» писала о скорости 5-6 махов, но на испытаниях «Циркон» якобы смогли разогнать до 8 махов.
В то же время во время недавней атаки на Киев неизвестная ракета из Крыма, по данным канала Monitor, так и не пересекла границу гиперзвуковой скорости.
Относительно дальности «Цирконов» также нет ясности, ведь, кроме озвученной Путиным боевой дистанции в 1 тыс. км, другие российские источники давали 300-600 км. Но этот параметр можно менять за счет модернизаций, а также в зависимости от высоты полета — на более высоких траекториях дальность больше за счет меньшего сопротивления воздуха.
Вес боевой части оценивается в 300-400 кг.
На вооружение российского флота ракеты официально поступили в январе 2023 года, а серийно они производятся с 2022 года.
В целом же россияне стараются держать большинство характеристик «Циркона» в тайне.
«Достоверных фото этой ракеты в открытом доступе нет — так, чтобы ее можно было разглядеть достаточно близко», — отмечал военный эксперт издания Defense Express Иван Киричевский в эфире «Радио NV».
Изображения «Цирконов» обычно публикуют либо в виде анимаций, либо как кадры учебных пусков с кораблей, то есть с достаточно большого расстояния.
Сейчас известно, что носителями ракет являются фрегаты «Адмирал Горшков» и «Маршал Шапошников», а также атомная субмарина «Северодвинск». Впрочем, все они входят в состав либо Северного, либо Тихоокеанского флота России и находятся далеко от Черного моря.
Поэтому возникает вопрос, как именно запустили «Циркон», если это действительно был он.
В 2022 году российские СМИ сообщали о разработке берегового комплекса для «Цирконов» на базе самоходных пусковых установок «Бастион», который россияне активно используют для пусков ракет «Оникс».
Транспортно-пусковые контейнеры обеих ракет имеют аналогичные габариты.
Поэтому вероятно, что 7 февраля из Крыма состоялся пуск «Циркона» из адаптированного под него комплекса «Бастион».
Другой вариант, о котором пишет Defense Express, — пуск из стационарного берегового ракетного комплекса «Утес» (известный также как «Объект-100»), расположенного недалеко от Севастополя.
«Сырая», но опасная ракета
Российские военные обозреватели называют «Циркон» «убийцей авианосцев», который традиционно «не имеет аналогов» в мире и благодаря своим скорости, траектории и электронной защите не перехватывается противоракетной обороной.
Тем не менее, ракету, которая упала в Киеве, вероятно, сбили или подавили средствами РЭБ. Перехватывать подобные цели способны комплексы PATRIOT и SAMP/T.
Другой вариант — неточность, которой страдают противокорабельные ракеты при пусках по наземным целям.
«3М22 „Циркон“ — это очень проблемная, сырая и трудно принятая на вооружение противокорабельная гиперзвуковая ракета», — пишет военный обозреватель Александр Коваленко.
Он считает, что по Киеву прилетел все же не «Циркон», а другая ракета, «при сборке которой применялись запчасти, предназначенные для 3М22».
В то же время, если применение «Циркона» подтвердится, то это станет новым вызовом для украинской ПВО, ведь будет означать, что российская армия использует против Украины уже второй тип гиперзвуковых ракет — в дополнение к «Кинжалам».
Каждая ракетная атака увеличивает опыт российских конструкторов и позволяет им совершенствовать свои изделия. Это же будет касаться и «Цирконов».
Пусковые установки «Бастион» способны нести два контейнера, поэтому нельзя исключать и одновременного применения нескольких ракет, как это уже бывало с «Кинжалами», когда россияне пытались пробить оборону Киева одним махом.
Кроме того, выдвижение мобильных оперативно-тактических комплексов может быть менее заметным для разведки, в отличие от ситуаций, когда «Кинжалы» запускают с МиГ-31, взлеты которых активизируют воздушную тревогу по всей Украине.
«Если и когда в следующие несколько дней будет подтвержден факт применения „Циркона“ по Киеву, то „из чего пускали эту ракету“ станет отдельно острым вопросом. Не только для нас, но и для стран НАТО», — предупреждает Иван Киричевский.