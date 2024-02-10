Новейшая российская ракета «Циркон» — «убийца авианосцев». Что это такое и били ли ей по Киеву

Эта скоростная ракета является одной из последних разработок российского ракетостроения, которую в Москве позиционируют как серьезную угрозу для западных армий.

В отличие от «Кинжалов», которые запускают с самолетов, «Цирконы» разрабатывали для базирования на кораблях и субмаринах с возможной адаптацией под наземные пусковые установки. Это расширяет варианты их применения, в том числе и неожиданного (ОТРК менее заметны, чем МиГ-31К).

В то же время открытой информации об этих ракетах и их точных тактико-технических характеристиках не так много.

«Скоростная ракета» на Киев

В разгар ракетной атаки 7 февраля около 7:40 мониторинговые телеграм-каналы сообщили о «выходе баллистики из Крыма в направлении Киева». Чуть позже воздушные силы ВСУ подтвердили движение «скоростной ракеты» на столицу.

Впоследствии стало известно, что обломки одной из ракет повредили подземные линии электропередачи и трамвайные пути в Киеве.

Однако особый интерес вызвала маркировка на этих обломках.

Фото: BBC

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Фото: BBC