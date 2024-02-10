Видео ⟩ Управлять автомобилем дистанционно за тысячи километров - это не шутки!

Электромобиль Nissan Leaf компании Elmo, который находился в Нидерландах, дистанционно управлялся оператором из Таллинна с расстояния 2100 километров.

Рекорд был поставлен в голландском городе Роттердам.

Эксперимент осуществлялся в сотрудничестве с предприятием Dutch Automated Mobility, пионером в области технологий беспилотных транспортных средств в Нидерландах.

По словам Алвина Баккера, соучредителя Dutch Automated Mobility, поставленный рекорд дальности является «большим шагом вперед в демонстрации практических возможностей и надежности технологии дистанционного управления».

Предыдущий рекорд был установлен двумя месяцами ранее, в декабре прошлого года, когда электромобиль Elmo, двигавшийся по заснеженным улицам Таллинна, управлялся оператором из Вильнюса с расстояния 610 километров.