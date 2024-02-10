Забастовки, которые проводят финские профсоюзы на следующей неделе, больше всего повлияют на дошкольное образование, железнодорожное сообщение и общественный транспорт.
Встанут трамваи и поезда: забастовки в Финляндии набирают силу
На следующей неделе профсоюз работников публичного сектора и сферы социального обеспечения JHL организует по всей Финляндии политические забастовки, которые затронут сразу несколько секторов экономики.
Как передает Yle, большинство детских садов Хельсинки, Вантаа, Ювяскюля и Турку будут закрыты во вторник и среду.
Акции протеста затронут также работу учреждений дошкольного образования в Эспоо, Тампере, Куопио, Оулу, Йоэнсуу, Пори, Рованиеми, Кауниайнен, Вааса и муниципалитете Мустасаари.
Важно: забастовка полностью остановит движение трамваев и метро в Хельсинки, Турку и Тампере, а также отразится на автобусном сообщении 14 и 15 февраля.
В понедельник, 12 февраля, забастовка компании VR остановит почти все железнодорожное сообщение в Финляндии, включая пригородные поезда.
Профсоюз работников бумажной промышленности и профсоюз строителей также примут участие в забастовке на следующей неделе.