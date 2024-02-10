Когда Россия может напасть на НАТО? Датский министр: раньше, чем мы ожидаем

По мнению министра обороны Дании Троельса Лунда Поульсена, Россия вооружается очень быстро. В связи с этим не исключено, что она может напасть на НАТО уже через три года.

«Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность солидарность НАТО в рамках пятой статьи», - цитирует слова Поульсена Financial Times.

Как указывает датский министр, в 2023 году в прогнозах НАТО об этом речи не было.

«Это новая информация, которая сейчас выходит на первый план», - подчеркивает Поульсен.

«Есть основания для реальной озабоченности. Потенциал России в производстве военной техники чрезвычайно возрос», - продолжает он.

Как заявил изданию исполнительный директор шведского оборонного концерна Saab Микаэль Йоханссон, он обеспокоен тем, что Россия производит в 10 раз больше артиллерийских снарядов, чем способна производить Европа – порядка четырех-пяти миллионов штук в год.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что в настоящее время никакой непосредственной угрозы для стран-членов Североатлантического альянса нет – об этом Столтенберг заявил не далее как на минувшей неделе.