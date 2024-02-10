Центристы хотят ввести банковский налог вместо автомобильного

«В результате недальновидной и некомпетентной политики правительства экономика Эстонии падает два года подряд, в то же время банковский сектор зарабатывает рекордные прибыли – в прошлом году прибыль действующих в Эстонии банков достигла почти миллиарда евро», - говорит член правления Центристской партии и депутат парламента Андрей Коробейник.

Как отмечается в заявлении совета уполномоченных, житель Эстонии платит банкам значительно больше, чем житель Швеции, являющиеся клиентом того же банка.

«Это увеличивает финансовую нагрузку людей, способствует росту социального неравенства и ограничивает доступность финансовых услуг. Прибыль банков за прошлый год равна примерно трем процентам государственного бюджета Эстонии, это почти столько же, сколько мы тратим на оборону», - отмечает Коробейник.

«При этом у государства нет денег на повышение зарплат учителям и спасателям, здравоохранение, строительство дорог и так далее. Такую ситуацию нельзя считать нормальной, необходимо найти выход из нее», - считает центрист.

Пример Литвы доказывает, что временное обложение налогом банковского сектора вполне возможно и не оказывает негативного влияния на предпринимательскую среду, подчеркивается в заявлении.

«Банковский налог мог бы составлять 50% прибыли банков и действовать три года, в течение этого срока государство могло бы разработать постоянную схему налогообложения», - полагает Коробейник.

«Это помогло бы смягчить последствия экономического кризиса и осуществить необходимые инвестиции. Введение банковского налога сделало бы возможным отказаться от автоналога, который в первую очередь ударит по людям с невысокими доходами и сельским жителям», - уверен депутат Рийгикогу.