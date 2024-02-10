Попались! ⟩ 30 человек обвиняют в краже 133 тонн куриного мяса

По данным следствия, воры украли 1660 ящиков с куриным мясом с государственного мясокомбината в Гаване, сообщает South China Morning Post.

Злоумышленники особо не таились: на записях с камер видеонаблюдения видно, как огромное количество курятины вывозится с территории предприятия на грузовиках.

Вырученные за куриное мясо деньги шайка использовала для покупки холодильников, ноутбуков, телевизоров и кондиционеров.

В числе обвиняемых – руководители, охранники и ИТ-специалисты мясокомбината.

По словам правительственного чиновника, в условиях нехватки продовольствия количество украденного мяса эквивалентно месячному рациону для кубинской провинции среднего размера.

В случае, если подозреваемые будут признаны виновными, им грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.