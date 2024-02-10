Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку

Новак, близкий соратник консервативного премьер-министра Виктора Орбана, в апреле 2023 года помиловала около двух десятков человек, в том числе заместителя директора детского дома, который помогал бывшему директору учреждения скрывать свои преступления.

«Я совершила ошибку. Сегодня последний день, когда я обращаюсь к вам как президент», — цитирует Reuters заявление Каталин Новак.

На этой неделе венгерские оппозиционные партии потребовали отставки Новак на фоне скандала, а в пятницу тысяча демонстрантов собралась у офиса президента, призывая ее покинуть свой пост.

В попытке минимизировать политический ущерб премьер-министр Орбан поздно вечером в четверг представил парламенту поправку к конституции, лишающую президента права помиловать за преступления, совершенные в отношении детей.