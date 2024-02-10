Фото ⟩ Убит пожилой мужчина, арестованы двое подозреваемых

Около полудня в субботу в многоквартирном доме в Арукюла было обнаружено тело 77-летнего мужчины с признаками насилия.

Криминалисты и следователи немедленно начали работу на месте происшествия, чтобы выяснить, что именно произошло и кто мог совершить преступление.

По словам руководителя группы Службы по расследованию преступлений против личности Пыхьяской префектуры полиции Вадима Куперштейна, на данный момент полиция арестовала 58-летнего и 73-летнего мужчин - оба являлись знакомыми жертвы.

Никаких подробностей Куперштейн больше не сообщил, сославшись на то, что расследование еще находится на начальной стадии.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование ведет криминальное бюро Пыхьяской префектуры полиции.