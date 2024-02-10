СМИ: российские войска используют связь Starlink на войне в Украине

8 февраля официальный аккаунт Starlink в соцсети X заявил, что SpaceX не ведет бизнес с российским правительством или его военными.

«Starlink не работает в России, что означает, что сервис не будет работать в этой стране. SpaceX никогда не продавала и не рекламировала Starlink в России, а также не поставляла оборудование в Россию. Если российские магазины утверждают, что продают Starlink для обслуживания в этой стране, они обманывают своих покупателей», - говорится в сообщении.

Кроме того, Starlink отрицает свое сотрудничество с ОАЭ.

«Starlink нельзя купить в Дубае, и SpaceX не осуществляет туда доставку. Кроме того, компания Starlink не разрешала никаким сторонним посредникам, реселлерам или дистрибьюторам любого рода продавать Starlink в Дубае», - утверждают в компании.

Глава SpaceX Илон Маск в середине сентября 2023 года сказал, что не включил систему спутниковой связи Starlink в аннексированном Крыму из-за санкций США против России.

«Если бы поступило прямое указание включить систему от президента США, я бы это сделал, но такого указания не поступало», - пояснил он.

Ранее Маск опроверг публикацию американской телекомпании CNN о том, что SpaceX специально отключила Starlink в Крыму, чтобы не дать Украине атаковать российский флот в Севастополе.

Сведения об этом CNN взяла из свежей биографии Маска. После опровержения издательство сообщило, что в будущих тиражах оно уберет неверную информацию.