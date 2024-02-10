Пассажир самовольно открыл дверь самолета – теперь его могут приговорить к смертной казни

В момент инцидента рейс TG121 авиакомпании Thai Airways, который должен был вылететь в Бангкок, стоял в очереди на взлетно-посадочной полосе, передает CNN.

После того, как пассажир открыл дверь самолета, активировался надувной эвакуационный трап.

В результате аэропорт Чиангмай на время оказался парализован: самолет застрял на взлетно-пасадочной полосе, никто не мог ни взлететь, ни приземлиться.

На место происшествия были вызваны механики Thai Airways, которые отключили эвакуационный трап, а затем отбуксировали самолет обратно к месту посадки.

В общей сложности в результате инцидента пострадали 2295 пассажиров, говорится в официальном заявлении руководства аэропорта.

Задержанный рейс в конечном итоге вылетел в Бангкок через несколько часов.

Пассажиры в аэропорту Чиангмай. Фото: Courtesy of Facebook user Watcharapon Pethsurp/AFP/Scanpix

Гражданин Канады, самовольно открывший дверь самолета непосредственно перед взлетом, был арестован тайской полицей.

В случае признания его виновным канадцу грозит смертная казнь, тюремное заключение сроком до 20 лет и (или) штраф в размере 600 000–800 000 бат (16 700–22 300 долларов США).

«Мы отправили его в психиатрическую больницу Суан Прунг для обследования», - добавил представитель местной полиции.