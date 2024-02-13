Погодные условия нынешней зимой таковы, что пешеходы ежедневно сталкиваются с риском падения на скользких тротуарах. Люди склонны винить в этом якобы недостаточно радивых дворников, но журналист Александр Мясоедов, анализируя ситуацию в Нарве, обращает внимание на то, что чаще представители этой профессии заслуживают не нападок, а слов благодарности, потому что они буквально пашут зимой в любую погоду, получая за этот труд весьма скромное вознаграждение.
Взгляд из Нарвы ⟩ Они получают гроши, их работа важна, но спасибо никто не говорит
В январе и феврале 2024 года мой электронный термометр за окном часто показывал, казалось бы, нелепую температуру - минус ноль градусов по Цельсию. На самом же деле это означало, что на улице меня ждет покрывшая тротуары и газоны ледяная корка, смоченная водой. То есть больший риск упасть и, не дай бог, покалечиться.
Каждый раз неожиданность
И горожане падают, получая травмы разной степени сложности. А первая реакция у очень многих при этом очень простая: поскользнулся, упал - тут же назначаешь виновного. То есть, местные власти и дворников.
По словам Елены Вальме, руководителя частной нарвской фирмы Fin Dekor OÜ, которая оказывает в том числе и услуги по уборке для квартирных товариществ (КТ), ситуацию нынешней зимой можно описать, перефразировав известное изречение: «В жизни никогда такого не было - и вдруг гололед».
На самом деле гололед в нашем городе случался и несколько лет назад, и пятнадцать. И в прошлом веке, как ни странно, тоже он был. Другое дело, как говорится, год на год не приходится. «Если сравнивать конец января прошлого года, то тогда действительно не было такой ситуации, как сейчас, - вспоминает Елена. - Знаю потому, что тогда была ровная зима, постоянно лежал снег, и не было таких резких перепадов температур. Это подтверждает и сравнение расхода материалов - песка и гранитной крошки. В этом году мы за два месяца израсходовали их столько, сколько в прошлом ушло за весь зимний период, то есть пять месяцев».
По ее словам, к природным явлениям и ситуации на тротуарах не стоит относиться как к какому-то злому умыслу. А просто надо тем, кому следует, оперативно реагировать на изменение погоды. «В конце концов, горожане ведь видят, что тротуары и дороги усиленно убирают и посыпают, - объясняет она. - Посмотрите - внутри ледяной корки много каменной крошки и песка, они просто утонули при очередном таянии льда. И они уже не спасают, нужно сыпать новые порции».
Выразите дворнику признание
Да, в этой ситуации, когда все с погодой плохо, высокий травматизм, у людей возникает злоба и выплескивается она на тех, кто занимается уборкой. «Но дворники тоже люди, и работают они сейчас в экстремальных условиях, - напоминает Елена. - И так редко удается услышать в их адрес хотя бы «спасибо» за хорошую работу. А ведь доброе слово всегда запоминается. И когда какой-то человек подойдет к дворнику, выразит сочувствие и благодарность, то ему и работать дальше хочется, еще лучше выполнять свое дело. Эти люди, которые буквально пашут в любую погоду, действительно заслуживают благодарных слов».
Слушаю ее слова и задаюсь вопросом - почему же есть необходимость напоминать о таких элементарных вещах? Ведь если ты скользишь на льду, то ругаешься. А если легко проходишь по убранной территории - так скажи дворнику «спасибо». Ведь он старается.
«К сожалению, у многих к нашей работе существует эдакое барское отношение, - объясняет Елена. - А надо бы нам всем смотреть на нее под другим ракурсом. Не так, что все везде вам что-то обязаны. Чтобы правильно понять дворника, просто поставь себя на его место. Выйди в 5 утра в любую погоду, возьми лопату и очищай хотя бы свою парковку. И не выцарапывай свое имя на постаменте памятника «Вот я какой молодец», как это делает кое-кто в соцсетях».
Гроши за труд
Кстати, пора сказать, сколько получают дворники за свой порой каторжный труд. «По условиям договора я должна выполнять работу дворника в одном из КТ на проспекте Кангеласте каждый день по два часа, и чистыми получаю за это двести евро в месяц, - рассказала попросившая не назвать ее имя женщина-дворник. – Это уход за мусорными контейнерами, уборка территории от снега и мусора, посыпка песком дорожек, в теплое время года плюс стрижка газона. Работы действительно много».
Думаю, что тут уместно привести такой пример из личных наблюдений. Я гуляю с собакой два раза в день. И постоянно вижу, что среди жителей Нарвы есть удивительная категория людей, которые, видимо, искренне считают, что их объедки, выброшенные за окно, сильно помогают голодным птичкам, кошечкам и собачкам. С этой благой мыслью на газоны летят куриные кости, тухлая рыба, гнилые овощи и фрукты, покрытый ядовито-зеленой плесенью хлеб, остатки вонючих каш и протухших макарон.
А некоторые особо сердобольные и вовсе превращают канализационные люки в омерзительную свалку пищевых отходов - обильную столовую для благодарных чаек и крыс. Убирать же все это «счастье» приходится дворникам. Так что работы у них действительно хватает всегда.
«И тем удивительнее слышать, когда буквально через губу кто-то говорит - да за что им такие большие деньги платить? - рассуждает Елена. - Я не знаю, как убрать из их голов это непонимание простых вещей. Каждый труд должен быть оплачен, а если жадничать, то и не ждите хороших результатов. Почему-то считается, что дворники работают только зимой, а в остальное время года им платить и не за что. А вы приходите и поработайте сами. Зимой снег и лед, весной мусор и собачьи какашки, которыми сплошь загажены все газоны и даже тротуары. Летом сенокос и постоянная уборка мусора. Осенью листопад и тот же мусор».
Все вокруг колхозное, все вокруг ничье
«У нашего народа до сих пор не сформирована психология хозяина, - считает Елена. - А ведь мы все - собственники того большого дома, в котором живем. И никакие власти, никакие депутаты, никакой мэр с чиновниками не придут, и не будут чистить принадлежащую вам территорию. Владелец хутора ведь не жалуется ни на кого, а берет лопату и чистит там снег, потому что никто за него это делать не будет. Или платит за эту работу - но платит столько, сколько эта услуга стоит на самом деле».
Елена приводит пример работы одной из фирм Норвегии. «У них есть разные клиенты, - рассказала она. - Одни говорят - не надо к нам приезжать, пока снег не выпадет толщиной в пять сантиметров. Другие хотят, чтобы каждый день у них снега не было. Так вот - это разная услуга, и оплачивается, как сами понимаете, во втором случае гораздо больше. И люди, которые хотят комфорта, платят за него без возражения. Это и есть капиталистический подход к делу».
У нас же, считает Елена, многие хотят жить в удобстве, но ничего за это не платить. Почему-то, когда по сути монополисты поднимают цену на воду, отопление, люди сильно возмущаются, но платят. А уборка вашего же мусора - тоже ведь коммунальная услуга, необходимая и обязательная.
Часто еще можно услышать, как сильно возмущаются, почему это дворники не убирают снег и лед на парковках. Мол, до машины не дойти. А у меня вопрос - вы сами-то убрали в нужное время выпавший снег вокруг своей припаркованной машины? Вряд ли, просто много раз притоптали его, легкий и пушистый, выйдя из машины. Хотя по правилам должны очистить, невзирая на то, городская это территория или частная: тут стоит ваша машина.
И ведь так поступали практически все автовладельцы, рассуждая примерно так: я уберу снег, уеду, а на мое готовенькое место другой припаркуется. И вот при оттепелях парковочные места становятся ямами, разделенными гладкими ледяными валами. К машине не подойти, а припарковался и выходишь - рискуешь упасть и влететь ногами под собственный или соседский автомобиль. Знакомая картина? А если бы каждый вовремя убирал у своей машины, то везде на парковочных местах снега бы столько не копилось, и ледяные валы не вырастали. И главное - совсем неважно, куда при таком подходе поставить свой автомобиль - если везде будет чисто.
«Последние из могикан»
В Нарве, по моим подсчетам, работают пять частных фирм подобного профиля. И Елена Вальме уверена, что в достаточно скором времени для уборки территорий все городские КТ будут прибегать к услугам именно фирм, а не нанимать своих собственных дворников.
«Наши коллеги-дворники из КТ (которых я даже называю партнерами, потому что делаем одно общее дело на соседних участках) - это обычно пенсионеры, которые подрабатывают немного денег к своей пенсии, - объясняет она. - Прожить только на зарплату дворника в КТ невозможно. Соответственно отношение к такой работе уже давно такое, что зависит только от личных качеств самого работника. Если он по сути своей не может плохо работать, чтобы не делал, то у вас будет чисто. Да только таких уже можно заносить в "Красную книгу".
К сожалению, это так - сегодня большинство именно тех, кто считает, что за такую мизерную плату «переламываться» не стоит. Соответственно, страдает качество уборки. И можно часто менять дворников, но результат будет тот же самый.
«И ведь неприятная штука еще и в том заключается, что даже добросовестные дворники получают именно крохи, потому что на общих собраниях в товариществах преобладает мнение тех, кто уверен - им платить вообще-то и не за что, - объясняет Елена. - Таким «товарищам», конечно, можно предложить пойти самим в любой мороз убирать снег, поворочать тяжеленные контейнеры с мусором, покопаться в этих контейнерах, куда бросают и разбитые бутылки, режущие руки в кровь, и вонючие рыбьи кишки, и выливают грязные жидкости. А копаться надо, потому что мусор должен сортироваться, чтобы КТ меньше платило за его вывоз».
К слову, спецодежду КТ своим дворникам не выдает; значит, после работы покупать и стирать ее надо самому, точно так же, как и специальную обувь. Этот дворник еще и не может уехать в отпуск - хотя в принципе у него и не работа, и не полработы, но делать дело приходится каждый день. Как на привязи, а денег нет. И такая ситуация есть везде.
«Эти «мелочи» «экономные товарищи» в КТ просто не видят, и слышать про них не хотят, - продолжает Елена. - У них один аргумент: «А мы ж ему (ей) деньги-то платим!». Так давайте подсчитаем. В пятиэтажном доме шесть подъездов, 120 квартир. Средняя плата дворнику - от 300 до 350 евро с налогами, то есть на руки в лучшем случае 250 евро. Если эту сумму разделить на число квартир, то с каждой в месяц придется 2,5 евро. И считается - много платим дворнику?».
А ведь тех, кто согласен на таких условиях работать на совесть, действительно становится все меньше. Это поколение советских времен уходит. А приходят те люди, которые просто не будут работать без нормальной оплаты и условий. «Когда я смотрю на этих бедных дворников в КТ, то убеждаюсь, что это "последние из могикан"», - утверждает Елена.
Будущее - за фирмами
«Будут ли КТ тратить больше денег, чем сейчас платят собственным дворникам, если они перейдут на обслуживание фирмы?» - интересуюсь я у Елены Вальме. «Нет, КТ платят нам по такой же ставке, ценообразование здесь одинаковое, - отвечает она. - Другое дело, что КТ должны руководствоваться «Планом хозяйственной деятельности», который по закону принимается на общем собрании на год. И у КТ поэтому нет возможности гибко реагировать на возникающие ситуации. То есть на год решением общего собрания выделяется конкретная сумма на уборку, и изменить ее не при каких экстремальных обстоятельствах оперативно нельзя».
Действительно, для этого потребуется новое решение общего собрания КТ. При этом надо учесть, что стоимость расходных материалов (песок, крошка, мешки для мусора, листьев и т.д.) тоже входит в указанную сумму.
По словам Елены, хотя частная фирма получает за свои услуги по уборке такие же суммы от КТ, организация может выигрывать за счет более низких цен при оптовой закупке расходных материалов, создании мобильных бригад по уборке с использованием автомобиля. Даже при том, что несет расходы на бензин, спецсредства, помещения для хранения инвентаря, покупки спецодежды, оборудования и ухода за ними.
«В фирме по уборке нашим работникам предоставляются все условия, которые требует закон по охране труда, - заверяет Елена. - Я не выпущу своего человека косить траву без перчаток, очков и наушников, без специальной обуви и спецовки».
Наличие мобильной бригады в фирме Елены позволяет оперативно выполнять договоры по уборке в КТ, расположенных в самых разных частях Нарвы. «Бригада из двух дворников-мужчин на машине фирмы может, наведя порядок на одном участке, быстро добраться до другого, третьего и оперативно выполнять там все необходимые работы, - поясняет она. - Нагрузка большая, но и зарабатывают эти люди не в пример больше обычных дворников КТ. При этом наш транспорт перевозит нужный инвентарь, газонокосилки и даже снегоуборочные аппараты - такие у нас тоже есть».
Есть ли претензии к фирме у КТ по уборке? «Претензии есть и всегда будут, - честно говорит Елена. - Потому что люди у нас всегда найдут причину для недовольства. Кто-то обязательно где-то поскользнется, кто-то упадет. Причем люди обычно не разбираются, где частная территория, а где городская. Сейчас мы работаем с повышенной активностью и большой нагрузкой - это действительно так. Зима - это такое время, когда надо и в снег, и в дождь, и субботу, и воскресенье выходить и работать».