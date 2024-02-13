Взгляд из Нарвы ⟩ Они получают гроши, их работа важна, но спасибо никто не говорит

Елена приводит пример работы одной из фирм Норвегии. «У них есть разные клиенты, - рассказала она. - Одни говорят - не надо к нам приезжать, пока снег не выпадет толщиной в пять сантиметров. Другие хотят, чтобы каждый день у них снега не было. Так вот - это разная услуга, и оплачивается, как сами понимаете, во втором случае гораздо больше. И люди, которые хотят комфорта, платят за него без возражения. Это и есть капиталистический подход к делу».

У нас же, считает Елена, многие хотят жить в удобстве, но ничего за это не платить. Почему-то, когда по сути монополисты поднимают цену на воду, отопление, люди сильно возмущаются, но платят. А уборка вашего же мусора - тоже ведь коммунальная услуга, необходимая и обязательная.

Часто еще можно услышать, как сильно возмущаются, почему это дворники не убирают снег и лед на парковках. Мол, до машины не дойти. А у меня вопрос - вы сами-то убрали в нужное время выпавший снег вокруг своей припаркованной машины? Вряд ли, просто много раз притоптали его, легкий и пушистый, выйдя из машины. Хотя по правилам должны очистить, невзирая на то, городская это территория или частная: тут стоит ваша машина.