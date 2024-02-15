С каждым годом общественная жизнь в Ида-Вирумаа становится все разнообразнее, но традиционная эстонская культура жителями Северо-Востока сегодня во многом открывается заново. Директор некоммерческого объединения Wild Stream Артем Поляк считает, что новый фестиваль Viru Talufest, объединяющий производителей и потребителей сельхозпродукции, творческие коллективы, а также всех, кому хочется окунуться в веселую жизнь хуторской ярмарки, станет уникальной площадкой как с точки зрения развития бизнеса, так и с точки зрения культуры.
Viru Talufest 2024: самая модная в Ида-Вирумаа бизнес-площадка сезона
В последние годы русскоязычные жители региона Ида-Вирумаа стали активнее проявлять интерес к эстонским традициям. Символично, что на протяжении последних пяти лет в таких городах, как Нарва, Нарва-Йыэсуу, Кохтла-Ярве, Силламяэ, Йыхви, прошли массовые мероприятия, посвященные поддержке традиционных ценностей эстонской культуры. Были охвачены театр, кино, народные танцы, национальная кухня, ремесла, музыка, песни.
При наблюдении за растущим интересом к таким мероприятиям, возникла идея объединить успешный опыт проведения ярмарки меда, песенного фестиваля и фестиваля народного танца. Учитывая историческое наследие и географическую специфику Ида-Вирумаа, мы решили максимально эффективно использовать этот центр пересечением различных культурных и торговых направлений, создав уникальный культурно-деловой кластер.
Пространство для сотрудничества и обмена опытом
Фестиваль эстонских хуторских хозяйств Viru Talufest 2024, который пройдет 27-28 апреля 2024 года в поселке Ольгина Ида-Вируского уезда, обещает стать значимым событием для всех производителей и участников рынка товаров и услуг в сфере сельского хозяйства и животноводства. Это будет первый торгово-промышленный праздник такого уровня в формате ремесленной ярмарки в Эстонии.
На фестивале будут представлены не только производители сельхозпродукции, но и ведущие компании Эстонии, оказывающие услуги страхования, сбыта, переработки, транспортировки и хранения продукции. Это создаст площадку для делового сотрудничества и позволит участникам рынка обменяться опытом, найти новых партнеров и клиентов.
Кроме того, фирмы, занимающиеся ремонтом и арендой специальной техники, строительством жилых и производственных объектов, медицинским обслуживанием в сфере животноводства, а также компании, предоставляющие услуги в области финансовых услуг, общественного питания и досуга, смогут представить свои возможности на фестивале.
Более 15 000 посетителей со всей Эстонии смогут окунуться в реальную хуторскую жизнь, познакомиться с народными ремеслами, приобрести натуральную сельскохозяйственную продукцию, выращенную фермерами, купить рабочие инструменты для сада и дома, рассаду, товары для дачи. Фестиваль предоставит возможность насладиться атмосферой сельской жизни и провести время весело и интересно.
Популяризация хуторских ремесел
Для нас является важным познакомить жителей северо-востока страны с хуторским бытом Эстонии в самом широком его проявлении. Сюда, прежде всего, входят мастер-классы по хуторским ремеслам, где каждый сможет попробовать себя в качестве пекаря, портного, гончара или кузнеца.
Для продукции хуторских ремесленников у нас выделена отдельная улица, где можно будет и поучиться сделать что-то своими руками, и приобрести изделия из дерева, железа, керамики, все то, чем богата сельская жизнь, что необходимо в быту человеку и животному.
Так же на фестивале мы представим контактный зоопарк, который будет интересен не только детям, но и взрослым гостям нашего мероприятия. Например, можно будет пообщаться практически со всеми видами домашних животных, традиционно проживающих на хуторах, и покормить их.
Интерактивность развлекательной и деловой программ - отличительная черта нашего мероприятия. Посетители, торговцы и артисты примут участие не только в мастер-классах, аттракционах, в общении с животными, но и даже в процессе приготовлении пищи на открытом воздухе.
Этот фестиваль предоставит отличную возможность для производителей и предпринимателей в сельскохозяйственной отрасли Эстонии продемонстрировать свои продукты и услуги, установить новые деловые контакты и расширить свою клиентскую базу. Великолепная организация и высокий уровень сервиса обеспечат комфортную и продуктивную атмосферу для всех участников.
Исторический фон
Поселок Ольгина, где состоится фестиваль, представляет особый интерес с исторической и культурной точек зрения. Здесь можно посетить традиционные деревенские дома, музеи и памятники, чтобы узнать больше о прошлом и настоящем этого региона.
Территория фестиваля будет охраняемой и благоустроенной. На площади в 100 000 квадратных метров разместятся около 400 торгово-выставочных мест. Мы уверены, что уникальное мероприятие, объединяющие производителей, предпринимателей и потребителей сельхозпродукции, станет мощным коммуникационным механизмом, перспективной культурной и деловой площадкой, предоставляющей уникальную возможность узнать больше об эстонском сельском хозяйстве и насладиться атмосферой хуторской жизни.
Очень надеемся, что наш фестиваль станет достойным элементом развития современной культуры Ида-Вирумаа и привлечет внимание жителей не только Эстонии, но и всего Балтийского региона.