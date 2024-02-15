Viru Talufest 2024: самая модная в Ида-Вирумаа бизнес-площадка сезона

Более 15 000 посетителей со всей Эстонии смогут окунуться в реальную хуторскую жизнь, познакомиться с народными ремеслами, приобрести натуральную сельскохозяйственную продукцию, выращенную фермерами, купить рабочие инструменты для сада и дома, рассаду, товары для дачи. Фестиваль предоставит возможность насладиться атмосферой сельской жизни и провести время весело и интересно.

Популяризация хуторских ремесел

Для нас является важным познакомить жителей северо-востока страны с хуторским бытом Эстонии в самом широком его проявлении. Сюда, прежде всего, входят мастер-классы по хуторским ремеслам, где каждый сможет попробовать себя в качестве пекаря, портного, гончара или кузнеца.

Для продукции хуторских ремесленников у нас выделена отдельная улица, где можно будет и поучиться сделать что-то своими руками, и приобрести изделия из дерева, железа, керамики, все то, чем богата сельская жизнь, что необходимо в быту человеку и животному.

Так же на фестивале мы представим контактный зоопарк, который будет интересен не только детям, но и взрослым гостям нашего мероприятия. Например, можно будет пообщаться практически со всеми видами домашних животных, традиционно проживающих на хуторах, и покормить их.

Интерактивность развлекательной и деловой программ - отличительная черта нашего мероприятия. Посетители, торговцы и артисты примут участие не только в мастер-классах, аттракционах, в общении с животными, но и даже в процессе приготовлении пищи на открытом воздухе.