В Таллинне на бесплатном концерте выступит Анне Вески

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, Зимний фестиваль Пыхья-Таллинна - отличная возможность собраться, чтобы вместе проводить зиму и пригласить весну.

«На фестивале можно будет насладиться эстонскими народными танцами в исполнении танцевального ансамбля Таллиннской Технической высшей школы Savijalakesed, посетить ярмарку, посмотреть на огненное шоу и традиционное сожжение чучела», - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. В этом году хедлайнером фестиваля будет Анне Вески.

Зимний фестиваль Пыхья-Таллинна состоится в субботу, 17 февраля во дворе Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13). Ярмарка будет открыта с 12:00 до 17:00, концертная программа начнется в 14:00.

На концерте выступят танцевальный ансамбль Таллиннской Технической высшей школы Savijalakesed, ученики Коплиской школы по интересам, а также Сийри Кянд. B 16 часов на сцену выйдет Анне Вески. Фестиваль завершится огненным шоу и сожжением чучела.