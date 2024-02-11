Восемь китайских воздушных шаров обнаружены над Тайванем

Министерство обороны Тайваня заявило в воскресенье, 11 февраля, что за предыдущие сутки обнаружило восемь китайских воздушных шаров, пересекающих Тайваньский пролив.

Из них пять летели непосредственно над территорией острова. Второй день подряд оборонное ведомство фиксирует самое большое количество шаров с тех пор, как оно начало публиковать информацию о них.

По мнению Тайбэя, возросшая активность Китая в воздухе представляет угрозу авиационной безопасности и является попыткой ведения психологической войны. Власти КНР утверждают, что воздушные шары предназначены для метеорологических исследований и не должны использоваться как инструмент политической борьбы.

Активность Китая вокруг Тайваня растет

Тайвань жалуется на регулярное появление китайских воздушных шаров в своем воздушном пространстве с декабря 2023 года. Кроме того, как сообщается, китайские военные самолеты регулярно летают в Тайваньском проливе и часто пересекают его срединную линию, служившую ранее неофициальной линией разграничения между КНР и самопровозглашенным Тайванем, который Пекин рассматривает как свою мятежную провинцию.

В январе на Тайване состоялись выборы президента. Победу на них одержал кандидат от Демократической прогрессивной партии и сторонник независимости Лай Циндэ. В Китае его называют «опасным сепаратистом» и считают, что выборы не остановят «неотвратимую тенденцию к окончательному воссоединению родины».