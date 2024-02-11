В Пыхья-Таллинне при пожаре погиб человек

Когда приехали спасатели, выяснилось, что в подъезде четырехэтажного дома также ощущался легкий запах гари, после чего они приступили к поиску источника возгорания.

Выяснилось, что дым поступает по вентиляционной шахте, выходящей на чердак. В ходе дальнейших поисков спасателей заинтересовали потемневшие изнутри окна квартиры на втором этаже.

Дверь никто не открывал, поэтому спасателям пришлось вломиться в квартиру самостоятельно, и в 7:37 было установлено, что в квартире загорелся диван, на котором был найден погибший.

Спасательная команда Лиллекюла обнаружила очаг возгорания в 7:40 , и помещение было провентилировано.

Дальнейшие разбирательства позволят выяснить причины и более точные обстоятельства пожара.

По словам руководителя спасательной операции, в жилых помещениях не было обнаружено детектора дыма. Спасательная служба напоминает: для быстрого обнаружения пожара необходимо, чтобы в каждой квартире был работающий детектор дыма.

Детектор дыма помогает спасти жизнь. Убедитесь, что ваш детектор дыма находится в рабочем состоянии!