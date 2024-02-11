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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тюри пожар унес жизнь человека

Анне Пыдер
, журналист
Обновлено 11 февраля 2024, 09:25
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Сегодня рано утром в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Таллинна в Тюри горит открытым пламенем жилой дом.

По словам представителя Спасательного департамента, когда спасатели прибыли на место, они обнаружили двухэтажный деревянный дом, который был охвачен пламенем.

В ходе спасательных работ из дома были извлечены два человека. К сожалению, один из них не подавал признаков жизни, другой был доставлен в отделение скорой помощи с подозрением на отравление дымом.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы, причины пожара будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

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