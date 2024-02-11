Сегодня рано утром в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на улице Таллинна в Тюри горит открытым пламенем жилой дом.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тюри пожар унес жизнь человека
По словам представителя Спасательного департамента, когда спасатели прибыли на место, они обнаружили двухэтажный деревянный дом, который был охвачен пламенем.
В ходе спасательных работ из дома были извлечены два человека. К сожалению, один из них не подавал признаков жизни, другой был доставлен в отделение скорой помощи с подозрением на отравление дымом.
На месте происшествия продолжаются спасательные работы, причины пожара будут установлены в ходе дальнейшего расследования.