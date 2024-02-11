ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Тюри пожар унес жизнь человека

По словам представителя Спасательного департамента, когда спасатели прибыли на место, они обнаружили двухэтажный деревянный дом, который был охвачен пламенем.

В ходе спасательных работ из дома были извлечены два человека. К сожалению, один из них не подавал признаков жизни, другой был доставлен в отделение скорой помощи с подозрением на отравление дымом.