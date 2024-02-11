Король Карл III поблагодарил всех за поддержку на фоне рака

Король Великобритании Карл III сделал первое заявление с тех пор, как у него была обнаружена раковая опухоль. Его текст был опубликован на официальном сайте королевской семьи в субботу, 10 февраля.

A thank you message from His Majesty The King.



Link to full message on the website: https://t.co/BPvxagD179 pic.twitter.com/wAY5XWLLEo — The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2024

В своем обращении король выразил искреннюю благодарность за все слова поддержки и добрые пожелания, что он получил за последние дни. «Все, кто пострадал от рака, знают, что такие добрые мысли - самое большое утешение и ободрение», - заявил он.

Кроме того, по словам Карла III, отрадно слышать, что его диагноз помог улучшить понимание общественности и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире. Он сказал, что его пожизненное восхищение их неустанной заботой и самоотверженностью стало еще больше после постановки диагноза.

Болезнь Карла III

В понедельник, 5 февраля, Букингемский дворец сообщил об обнаружении у короля Великобритании онкологического заболевания. В заявлении отмечалось, что 75-летний британский монарх по-прежнему полностью позитивно относится к лечению и надеется как можно скорее вернуться к полноценной публичной деятельности. О какой форме рака идет речь, не уточняется.

Известно, что до этого Карл проходил лечение заболевания простаты. Однако, по словам представителей королевской семьи, онкоголия у монарха была обнаружена в другом месте.

На время лечения король отказался от всех общественных мероприятий. Часть его обязанностей на себя взяли старшие члены королевской семьи, включая королеву Камиллу и принца Уэльского Уильяма.