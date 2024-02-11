Британский монарх обрадован, что его диагноз помог пролить свет на работу организаций, помогающих онкологическим больным, пишет Deutsche Welle.
Король Карл III поблагодарил всех за поддержку на фоне рака
Король Великобритании Карл III сделал первое заявление с тех пор, как у него была обнаружена раковая опухоль. Его текст был опубликован на официальном сайте королевской семьи в субботу, 10 февраля.
A thank you message from His Majesty The King.— The Royal Family (@RoyalFamily) February 10, 2024
Link to full message on the website: https://t.co/BPvxagD179 pic.twitter.com/wAY5XWLLEo
В своем обращении король выразил искреннюю благодарность за все слова поддержки и добрые пожелания, что он получил за последние дни. «Все, кто пострадал от рака, знают, что такие добрые мысли - самое большое утешение и ободрение», - заявил он.
Кроме того, по словам Карла III, отрадно слышать, что его диагноз помог улучшить понимание общественности и пролить свет на работу всех тех организаций, которые поддерживают больных раком и их семьи в Великобритании и во всем мире. Он сказал, что его пожизненное восхищение их неустанной заботой и самоотверженностью стало еще больше после постановки диагноза.
Болезнь Карла III
В понедельник, 5 февраля, Букингемский дворец сообщил об обнаружении у короля Великобритании онкологического заболевания. В заявлении отмечалось, что 75-летний британский монарх по-прежнему полностью позитивно относится к лечению и надеется как можно скорее вернуться к полноценной публичной деятельности. О какой форме рака идет речь, не уточняется.
Известно, что до этого Карл проходил лечение заболевания простаты. Однако, по словам представителей королевской семьи, онкоголия у монарха была обнаружена в другом месте.
На время лечения король отказался от всех общественных мероприятий. Часть его обязанностей на себя взяли старшие члены королевской семьи, включая королеву Камиллу и принца Уэльского Уильяма.