В Латвии растет число детей, оставшихся без обязательного школьного образования

Согласно недавнему анализу Латвийской службы качества образования, в 2020/2021 учебном году в латвийских учебных заведениях было 902 незарегистрированных ребенка в возрасте от 5 до 18 лет, а в 2021/2022 учебном году число таких детей увеличилось на 78 процентов и достигло 1605 детей. По данным службы, в 2022/2023 учебном году 1881 ребенок возраста обязательного базового образования не учился ни в одном учебном заведении Латвии.

В то же время количество латвийских школьников, проживающих за рубежом, несколько уменьшилось. В 2020/21 учебном году за рубежом проживал и учился 15 551 ребенок школьного возраста, в 2021/2022 учебном году - 14 455.

Ранее в службе отмечали, что в прошлом учебном году местные власти не смогли получить информацию о 1752 детях, не состоящих на учете ни в одном учебном заведении.

В целях получения информации органы местного самоуправления проверяют заявленное место жительства ребенка или родителей и направляют заказные письма с просьбой предоставить информацию о местонахождении ребенка.

В докладе о положении детей в стране в 2021 и 2022 годах говорится, что во второй половине 2020/21 учебного года без причины не посещали школу 9 309 детей, или 4,2 процента от общего числа учащихся. Во втором полугодии 2021/2022 учебного года без причины не посещали школу 8301 ребенок, или 2,4 процента от общего числа учащихся.