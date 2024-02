ЕВРОВЫБОРЫ 1999 ГОДА ⟩ Избиратель был безразличен к коррупции и стремлению стран Восточной Европы в ЕС

14 января 1999 года Европарламент все же попытался вынести вотум недоверия комиссии Сантера, но потерпел неудачу 293 голосами против 232. Социалисты, в число которых входили два обвиняемых члена комиссии, выступили в поддержку комиссии, в то время как консервативная фракция Европейской народной партии (ЕНП) выступала за ее отставку, что в некоторых кругах было расценено как попытка очернить социалистов в преддверии европейских выборов, пишут британские политологи Кэтрин Хоскинс и Майкл Ньюан в своей книге «Демократизация Евросоюза» (The Democratisation of the European Union).