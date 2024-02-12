ЕВРОВЫБОРЫ 1999 ГОДА ⟩ Избиратель был безразличен к коррупции и стремлению стран Восточной Европы в ЕС

В преддверии европейских выборов 1999 года во многих странах шли дебаты о том, стоит ли вступать в организацию восточноевропейским странам и как скоро это произойдет, а сам ЕС сотрясал коррупционный скандал, который привел к отставке Еврокомиссии.
Однако ни тот, ни другой вопрос не привлек внимания избирателей настолько, чтобы убедить их проголосовать. Поэтому после выборов дебаты в основном сосредоточились на том, почему люди к ним равнодушны.
Выборы в Европарламент 1999 года
- Выборы проходили с 10 по 13 июня 1999 года.
- Голосование проходило в 15 странах ЕС.
- Право голоса имели 288 миллионов граждан, из которых проголосовали 49,8 процента.
- В Европарламент было избрано 626 евродепутатов.
Бывший премьер-министр Люксембурга Жак Сантер, ставший главой Еврокомиссии в качестве компромиссного кандидата после предыдущих выборов в Европарламент, и его коллегия комиссаров были потрясены в конце 1998 года: Европарламент отказался одобрить бюджет на 1999 год, поскольку, по мнению депутатов Европарламента, Сантер не смог опровергнуть обвинения информатора в массовом нецелевом использовании средств.
Этим шагом Европарламент хотел продемонстрировать свой политический контроль над комиссией, а также отвлечь внимание от шквала критики, которой он подвергся в немецкой и скандинавской прессе по поводу неоправданных надбавок, выплачиваемых евродепутатам, говорит в своем анализе политолог Пьер Гербе.
Общественная критика была сосредоточена на финансовом и административном управлении комиссией и ее службами. Наибольшее освещение в СМИ получили французский комиссар по науке Эдит Крессон, которую обвинили в неравном отношении, поскольку она наняла в качестве советника своего близкого друга, и испанский комиссар по внешним связям Мануэль Марин, которого обвинили в мошенничестве с гуманитарной помощью. «Девяносто девять процентов сотрудников комиссии порядочны и честны и работают очень усердно, часто в очень сложных условиях», - заявил Сантер в беседе с Би-би-си.