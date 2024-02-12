ЕВРОВЫБОРЫ 1999 ГОДА ⟩ Избиратель был безразличен к коррупции и стремлению стран Восточной Европы в ЕС

Однако с марта по сентябрь комиссия оставалась на своем посту под руководством одного из главных виновников скандала, Мануэля Марина, поскольку, несмотря на быстрое соглашение лидеров ЕС о назначении итальянца Романо Проди новым председателем комиссии, Европарламент не смог утвердить его до выборов.

Кризис заострил внимание на бессилии Европарламента и председателя комиссии, напомнив, что ни один из них не может заставить уйти в отставку конкретного провинившегося комиссара - отозвать его может лишь правительство его страны. Однако в случае с Эдит Крессон Франция отказалась ее отзывать, а сама уйти в отставку она также отказалась, что привело к отставке всей комиссии.

Кризис в Еврокомиссии в 1999 году во многом был вызван нежеланием Эдит Крессон, французского комиссара по науке, уйти в отставку. Фото: Euroopa Ühendused

Руководители Европарламента надеялись, что политическая борьба вокруг отставки главы комиссии, по крайней мере, повысит интерес к выборам, намеченным на июнь, и опровергнет доводы скептиков о том, что в прошлом явка неуклонно снижалась, поскольку Европарламент считался бессильным.

Еврофобия вырвалась на сцену

В то же время евроскептицизм и сомнения в правильности курса ЕС все чаще оказывались в центре внимания во многих странах Европы.