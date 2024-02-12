Принято считать, что в 1940-е годы сталинские оккупанты встречали отпор лишь на аннексированных землях – в странах Балтии, Западной Украине и т. д. Советская и затем российская история молчала о сопротивлении в «исторически» российских областях, насаждая идею «единства русского народа». Между тем, «лесными братьями» становились и жители российских регионов, не смирившиеся с жизнью в СССР. Военный историк Сергей Веревкин продолжает рассказ о них специально для Rus.Postimees.

...я вспоминаю слова Сергея Дмитриева – главы издательства «Вече» и одного из руководителей Ассоциации книгоиздателей России. Это был 2012 год, когда Советского Союза уже 20 лет как не было. Изучив мою новую рукопись, Дмитриев вдруг спросил: «Сергей Иванович, а почему вы так советскую власть не любите?», на что я ответил вопросом: «А за что ее любить?». И тогда он сказал мне то, что я запомнил на всю жизнь: «Своими исследованиями вы выбиваете последний камень из фундамента, на котором держится идеология современной России. Этот камень называется "Великая Победа Великого советского народа под руководством Великой коммунистической партии в Великой Отечественной Войне". А вы его своими исследованиями берете и выбиваете!».