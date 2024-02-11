Начинайте разрабатывать идеи: совсем скоро можно будет забронировать название для фирмы

Изменения дают возможность действовать более гибко, чем раньше, сообщает Торгово-промышленной палата.

Наименование для фирмы можно зарезервировать за государственную пошлину в размере 150 евро до внесения фирмы в реестр предприятий или изменения названия фирмы. В процессе бронирования также проверяется соответствие названия фирмы требованиям. Название должно четко отличаться от тех, которые уже внесены в реестр, а также от тех, которые еще не зарегистрированы.

Бронирование можно продлить только один раз по уважительной причине - и то всего на три месяца. Чтобы предотвратить злонамеренное резервирование названий, одно и то же лицо не сможет забронировать одно и то же название второй раз. Если человек желает отменить бронирование, необходимо подать заявление секретарю.