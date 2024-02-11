Эксперт: сокращение экологического следа даст конкурентное преимущество экономике Эстонии

«Сокращение экологического следа экономики - это глобальный мегатренд, и эта область должна стать новым конкурентным преимуществом для экономики Эстонии. Это крупнейшая тенденция перераспределения богатства нашего поколения. Мы, разумно используя этот тренд должны стать богаче как общество, быть одним из мировых лидеров в области инноваций и иметь возможность масштабировать эту отрасль на международном уровне. Очевидно, что она приносит большую добавленную стоимость и обеспечивает рабочие места, для которых важны образование и высокая конкурентоспособность», - сказал Вяэрси в интервью, опубликованном на домашней странице Центрального союза работодателей Эстонии.

По его словам, оборонная промышленность вносит вклад в экономику Эстонии тремя различными способами. Во-первых, это отрасль с высокой экономической добавленной стоимостью, во-вторых, это область экспортного роста Эстонии, и, в-третьих, эта отрасль укрепляет уверенность в том, что Эстония защищена, и делает страну более привлекательной для инвестиций.

Исходя из этого, Вяэрси рекомендует пересмотреть эстонские нормативные акты.

«Мы не можем применять у себя слишком жесткое регулирование, более жесткое, чем в других европейских странах. Чрезмерно жесткое регулирование снижает конкурентоспособность эстонских предприятий по сравнению с их европейскими конкурентами. Оно должно основываться на реальных потребностях, а не на тонкостях соблюдения технических норм», - подчеркнул Вяэрси.