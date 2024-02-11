«Последствия будут крайне серьезными». В мире обеспокоены планами Израиля по военной операции против ХАМАС на юге Газы

Администрация США уже предупредила Израиль, что вторжение в Рафах в рамках наступления в секторе Газа станет катастрофой, а ЕС и ООН выразили свою обеспокоенность.

В конце этой недели израильский премьер Беньямин Нетаньяху приказал военным готовиться к эвакуации гражданского населения Рафаха в преддверии новой операции против ХАМАС.

«Невозможно достичь цели войны, не уничтожив ХАМАС и оставив в Рафахе четыре батальона ХАМАС. Очевидно, что интенсивная операция в Рафахе требует эвакуации гражданского населения из районов боевых действий», - говорится в заявлении, распространенном офисом Нетаньяху.

Премьер-министр также отверг последние предложенные ХАМАС условия прекращения огня.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в районе Рафаха укрывается более половины населения Газы и что он глубоко обеспокоен перспективой военного наступления в Рафахе.

«Приоритетом должна стать немедленная пауза в боевых действиях, чтобы доставить помощь и освободить заложников, а затем продвинуться к устойчивому, постоянному прекращению огня», - заявил Кэмерон.

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Бруинс Слот предупредила о возможном значительном числе жертв среди гражданского населения. В субботу министерство иностранных дел Саудовской Аравии опубликовало заявление, в котором предупредило о крайне серьезных последствиях в случае штурма Рафаха и повторило свое требование о немедленном прекращении огня.

Представители ХАМАС заявили, что жертвами могут стать «десятки тысяч человек».