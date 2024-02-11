Международное давление на Израиль усиливается в связи с ожидающимся наступлением ЦАХАЛ на город Рафах на юге сектора Газа, переполненный мирными жителями, бежавшими туда из других районов анклава, пишет Би-би-си.
«Последствия будут крайне серьезными». В мире обеспокоены планами Израиля по военной операции против ХАМАС на юге Газы
Администрация США уже предупредила Израиль, что вторжение в Рафах в рамках наступления в секторе Газа станет катастрофой, а ЕС и ООН выразили свою обеспокоенность.
В конце этой недели израильский премьер Беньямин Нетаньяху приказал военным готовиться к эвакуации гражданского населения Рафаха в преддверии новой операции против ХАМАС.
«Невозможно достичь цели войны, не уничтожив ХАМАС и оставив в Рафахе четыре батальона ХАМАС. Очевидно, что интенсивная операция в Рафахе требует эвакуации гражданского населения из районов боевых действий», - говорится в заявлении, распространенном офисом Нетаньяху.
Премьер-министр также отверг последние предложенные ХАМАС условия прекращения огня.
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в районе Рафаха укрывается более половины населения Газы и что он глубоко обеспокоен перспективой военного наступления в Рафахе.
«Приоритетом должна стать немедленная пауза в боевых действиях, чтобы доставить помощь и освободить заложников, а затем продвинуться к устойчивому, постоянному прекращению огня», - заявил Кэмерон.
Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Бруинс Слот предупредила о возможном значительном числе жертв среди гражданского населения. В субботу министерство иностранных дел Саудовской Аравии опубликовало заявление, в котором предупредило о крайне серьезных последствиях в случае штурма Рафаха и повторило свое требование о немедленном прекращении огня.
Представители ХАМАС заявили, что жертвами могут стать «десятки тысяч человек».
Израиль начал операции в палестинском анклаве после кровопролитного нападения ХАМАС 7 октября на юге Израиля, в ходе которого были убиты более 1200 человек, многие сотни подверглись жестоким истязаниям, получили травмы и увечья или были угнаны в Газу в качестве заложников.
Около полутора сотен израильтян и граждан других стран все еще остаются в заложниках у боевиков.
По утверждениям ХАМАС, которые невозможно проверить независимо, с начала израильской военной операции в Газе там погибли порядка 28 тысяч палестинцев.
Израильские военные постепенно продвигаются на юг сектора, при этом практически с начала кампании военные рекомендовали гражданскому населению Газы перемещаться на юг, подальше от зоны активных боевых действий, в начале операции в основном развернувшейся на севере анклава.
В результате многие тысячи жителей Газы переместились в так называемые зоны безопасности на юге сектора, а также в район города Рафах, примыкающего к границе с Египтом.
Власти Египта контролируют южную границу сектора Газа и категорически отказываются пропускать через нее палестинских беженцев, мотивируя это угрозой для безопасности страны. Гуманитарные организации, работающие в Газе, заявляют, что эвакуировать жителей всех городов на южной границе сектора невозможно.
По словам координатора гуманитарной деятельности ООН Джейми Макголдрика, с началом израильского наступления людям в Рафахе будет некуда бежать. По оценкам, в Рафахе находятся около полутора миллионов палестинцев, переместившихся из северной части анклава. Большинство из них живут в палатках.
Анализ. Перспектив прекращения огня пока не видно
Как пишет в своем аналитическом материале международный редактор Би-би-си Джереми Боуэн, палестинцы в Рафахе близки к состоянию паники, опасаясь наземного наступления израильских войск на город.
Коллега из Арабской службы Би-би-си поговорил с Джабром аль-Бурдини, мужчиной средних лет из Рафаха, который только что откапывал мертвых детей из развалин соседского дома.
«Если бы здесь проводились израильские операции, тысячи людей были бы убиты, - рассказал он. - Дети напуганы, и взрослые тоже. Посмотрите на детей. Они не могут спать».
По словам Джереми Боуэна, Израиль установил высокую планку для победы, которая может оказаться недостижимой даже за много месяцев. Он хочет уничтожить ХАМАС, восстановить безопасность страны и освободить заложников, которых ХАМАС захватил 7 октября. Многие семьи израильтян, удерживаемых в Газе, и их сторонники не верят в аргументы премьер-министра, что только сила поможет освободить заложников. Они требуют соглашения о прекращении огня, поскольку опасаются, что чем дольше будет продолжаться война, тем меньше вероятность того, что они когда-нибудь увидят их снова.
Израиль нанес ХАМАС значительный ущерб, но не сломил его боеспособность, полагает международный редактор Би-би-си. Он приводит слова высокопоставленного представителя западной разведки, согласно которым Израиль уничтожил около трети сил ХАМАС и разрушил около трети сети туннелей, которые обеспечивают столь упорное сопротивление боевиков.
Нетаньяху также заявил, что Израиль хотел бы убить лидеров ХАМАС, начиная с Яхьи Синвара, человека, который, как считается, был инициатором и руководителем терактов 7 октября. До сих пор считается, что Синвар и его ближайшие подручные живы, возможно, они обитают в сети туннелей, прикрываясь израильскими заложниками.
Война продолжается, и перспективы прекращения огня пока не просматриваются, пишет Джереми Боуэн. И чем дольше она будет продолжаться, тем сложнее будет контролировать последствия происходящего в Газе.
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории исторической Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.