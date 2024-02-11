На этой неделе остров Лагеди на реке Пирита был выставлен на публичные торги на портале Varakeskus. Стартовая цена составляет 1,2 миллиона евро.
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Остров на реке Пирита, принадлежащий российским бизнесменам, выставлен на аукцион
Последний раз Postimees писал об острове Лагеди в марте 2022 года, через месяц после начала войны в Украине. Остров уже почти 20 лет принадлежит петербургским бизнесменам через зарегистрированное в Эстонии товарищество с ограниченной ответственностью SMB Invest. Компания была основана в 2005 году главой Санкт-Петербургского банка Александром Савельевым и Сергеем Матвиенко, сыном Валентины Матвиенко, многолетнего председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ.