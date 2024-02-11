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ЗАБРОШЕННЫЙ ОСТРОВ ⟩ Остров на реке Пирита, принадлежащий российским бизнесменам, выставлен на аукцион

Мейнхард Пулк
, журналист
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Мост, ведущий на остров Лагеди, практически разрушен.
Мост, ведущий на остров Лагеди, практически разрушен. Фото: Mihkel Maripuu

На этой неделе остров Лагеди на реке Пирита был выставлен на публичные торги на портале Varakeskus. Стартовая цена составляет 1,2 миллиона евро.

Последний раз Postimees писал об острове Лагеди в марте 2022 года, через месяц после начала войны в Украине. Остров уже почти 20 лет принадлежит петербургским бизнесменам через зарегистрированное в Эстонии товарищество с ограниченной ответственностью SMB Invest. Компания была основана в 2005 году главой Санкт-Петербургского банка Александром Савельевым и Сергеем Матвиенко, сыном Валентины Матвиенко, многолетнего председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Хотя изначально целью этой группы людей было превратить реку Пирита в райский остров для русских бизнесменов, после Бронзовой ночи Сергей Матвиенко покинул Эстонию.

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