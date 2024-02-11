За ошибку PRIA будут расплачиваться тысячи людей по всей Эстонии

Один фермер в Валгамаа был очень удивлен, когда получил письмо от Министерства регионального развития и сельского хозяйства, в котором ему сообщалось, что из-за технического сбоя он должен вернуть подоходный налог от суммы пособия. Такое уведомление получили тысячи получателей пособия по всей Эстонии, и PRIA приносит извинения за ошибку.