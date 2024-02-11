Один фермер в Валгамаа был очень удивлен, когда получил письмо от Министерства регионального развития и сельского хозяйства, в котором ему сообщалось, что из-за технического сбоя он должен вернуть подоходный налог от суммы пособия. Такое уведомление получили тысячи получателей пособия по всей Эстонии, и PRIA приносит извинения за ошибку.
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За ошибку PRIA будут расплачиваться тысячи людей по всей Эстонии
Министерство регионального развития и сельского хозяйства (PRIA) 13 декабря прошлого года выплатило фермеру пособие по базовому доходу, из которого, по данным государственного учреждения, подоходный налог не был удержан из-за технической ошибки.