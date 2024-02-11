Райнер Сакс, чьи ежедневные обзоры событий войны стали ценным источником информации для народа Эстонии, утверждает , что если Украина сможет продолжать борьбу, то в следующие два-три года поддержка Европы будет для нее весьма ощутимой и не только не уменьшится, но даже может возрасти.

Наверняка немало тех, чей утренний распорядок дня включает в себя чтение военных обзоров эксперта по безопасности Райнера Сакса. В отличие, например, от Теэта Кальмуса или Игоря Таро, которые также пишут обзоры на тему начатой Россией войны против Украины, публикации Сакса отличаются более рациональным тоном и большей аналитической строгостью, что обусловлено его предыдущей деятельностью, в том числе в качестве генерального директора Департамента внешней разведки Эстонии и канцлера Министерства иностранных дел. Также отличительной чертой обзоров Сакса по сравнению с другими авторами является и то, что они выходят ежедневно.